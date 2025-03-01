228連假不必上山 彰化花壇虎山巖有「三花爭豔」可賞
春暖花開，彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖目前正值李花、櫻花及桃花「三花爭豔」，在228連假，由於不必迢迢上山，可以就近踏青賞花，吸引不少遊客前來，不過，李花花期將過，賞花要趁早。
虎山巖近年來在廟方及縣議員李成濟精心經營，以及交通部參山國家風景區的輔導下，除了參佛外，近年來，周邊也發展成為賞花熱門景點，從冬天的梅花，到入春的櫻花、李花及桃花，再到五月的金針花季，接力盛開，都湧來大量遊客，甚至包遊覽車前來，並帶來商機。
目前，虎山巖周邊梅花逐漸謝盡，李花近日已趕著登場，枝頭彷彿鋪上白雪，再夾雜著紅色山櫻、粉紅桃花，彷彿「紅白大賽」，爭妍鬥豔，美不勝收。
尤其是李花種得最多，虎山巖管委會主委林天潤說，賞花的區域包括虎山巖寺左側、後山及虎山巖展示館後方的虎山園，共有500多棵，加上福德巷也有零星種植，這時李花綻放，遊客將車開進虎山岩停車場，就可以看到如白雪覆蓋的大片李花。
很多人卻分不清梅花、李花。廟方人員表示，李花和梅花看似都開白花，梅花是單朵開呈現淡淡的白，其實李花都是成球或是成串，花苞都會帶著一抹粉紅，好像擦了口紅或是抹了胭脂的可愛模樣，值得慢慢觀賞。
不過，過了228連假，李花即會逐漸退場，林天潤說，由於李花花期不長，民眾想賞花要趁早，此外，從虎山巖沿著大嶺巷往縣道139線途中，也栽有河津櫻及山櫻，賞完花，還可以到附近土雞城餐廳品嘗在地美食。
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