彰縣府旁停車場改建 洽公更難停

彰化縣政府周邊停車需求高，然而停車空間有限，導致違停嚴重。彰化縣政府斥資5.4億元，3月6日將南郭路平面停車場改建為立體停車場，解決停車不足問題。因為平面停車場封閉，縣府周邊道路停車更困難，縣府呼籲駕駛人不要違停，確保施工期交通順暢。

彰化市南郭路平面車場為縣府舊宿舍用地，目前汽車格位68席、機車格位290席，但無法滿足縣府員工、民眾停車需求，常造成車輛回堵。縣府爭取交通部5億3957萬元補助，興建地下1層及地上4層建築，預定明年9月完工。

縣府表示，立體停車場完工後，提供280席小型車停車格及610席機車格，一併改善縣府、彰基及永樂商圈停車問題。

立體停車場工程將在3月6日動工，為配合施工，平面停車場1日起關閉，先架設施工圍籬、清空場地，樹木部分留在原地，52棵樹將移植到彰師大、彰安國中及崙平公園。

彰化縣政府目前正在施作耐震補強工程，縣府大樓停車場減少部分停車位，縣府前廣場畫設臨時機車停放區因應需求，但南郭路立體停車場施工期間，縣府周邊道路停車更困難，民眾擔心上演「停車之亂」。

縣府表示，已請廠商製作告示牌，指引民眾前往附近停車場，請民眾配合，切莫違規停車，以免遭到取締。