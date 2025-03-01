綠美圖年底開 盧秀燕盼成中市地標

綠美圖2019年動工，如今已進入最後階段，預計今年底啟用。圖／台中市政府提供 台中市長盧秀燕訪日行程進入後半段，2月27日赴東京拜會商界人士，以及設計、監造台中綠美圖的SANAA建築設計事務所。盧表示，台中過去沒有好的圖書館和美術館，要做就要做到最好，希望綠美圖年底啟用後成為世界偉大的文化建設。

綠美圖是全台第一座結合大型圖書館與美術館的多功能建築，位於水湳經貿園區中央公園北側，由曾獲普立茲克建築獎的日本建築師妹島和世、西澤立衛，以及台灣的劉培森建築師事務所合作設計，耗資32億元，中市府全額負擔，2019年9月動工，今年底將啟用。

盧秀燕2月27日到東京都，下午拜會妹島和世與西澤立衛的SANAA建築設計事務所，討論綠美圖開館前的細節。盧表示，綠美圖工程進入最後階段，開幕後也要關注的周遭綠美化工程與民眾反饋，相關建設與投資不會停止。

盧秀燕說，台中是非常重要的城市，一直沒有好的圖書館和美術館，綠美圖不僅要填補這分空缺，還要做到最好，既是台中地標，還是全世界最重要的景點之一；這次請到世界頂尖建築師設計、監造，盼綠美圖成為SANAA的代表作，也是世界偉大的文化建設。

文化局指出，綠美圖主體建物結構已經完成，正辦理驗收以及室內裝修工程，後者工程進度約在60%到70%，力拚今年11月、12月啟用開幕。

市府補充，綠美圖規畫為地下2層、地上7層，總樓地板面積5萬8016平方公尺，分為8個不同大小的建物空間，呈現「公園中的圖書館、森林中的美術館」。