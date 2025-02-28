慈濟基金會和南投縣府合作 讓愛飛揚關懷弱勢民眾

慈濟基金會今天在中興新村大操場舉辦「點亮微光讓愛飛揚」園遊會，南投縣政府響應設置20個攤位，副縣長王瑞德與來賓臨敲響平安鐘，點亮心燈繫上祈福卡，邀請南投鄉親共同行善、傳達愛心，為弱勢民眾帶來關懷溫暖。

愛心園遊會由慈濟基金會副執行長熊士民與王瑞德共同主持，慈濟志工和縣府各局處設攤位，宣導道安、性平、防詐、合法旅宿、防火安全、終止人口販運、租稅公平，藉由有趣益智資訊和小禮物，讓南投鄉親更瞭解攸關自身權益的政策及交通、治安觀念。

中和國小金龍隊等縣內多所學校，也表演各自拿手的民俗技藝，金龍隊展現高超的舞龍技巧，發揮團隊合作精神。學生能夠在家鄉長輩前演出相當振奮，希望精益求精，能夠在全國競賽中為南投爭光。

慈濟基金會表示，社會需要共善力量的帶動，多一個人行善造福，社會就多一股祥和。活動吸引許多社區居民一起響應行善造福，慈濟志工身體力行帶動響應聚福緣，擺設「募心募愛園遊會」攤位，讓參與的社區居民及大德一起共善行。