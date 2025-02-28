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香菜控看過來！香菜市集將登場 有各式美食挑戰味蕾

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「香菜市集」明後天將於員林市圓林園登場，香菜做成的各式料理美食都將挑戰大家的味蕾。圖／香菜市集提供
「香菜市集」明後天將於員林市圓林園登場，香菜做成的各式料理美食都將挑戰大家的味蕾。圖／香菜市集提供

彰化縣政府與「香菜市集」3月1日、2日將在員林市圓林園舉辦「香菜市集」，推出各式香菜主題料理，香菜做成咖啡、冰淇淋、雞蛋糕、加入漢堡等，挑戰大家的味蕾，號召一起參加「香民大會」。

彰化縣北斗鎮是香菜主要產地，此次主辦單位LA RUE 文創市集會同北斗香菜生產合作社、淑女廚房等邀集上百攤特色店家加入香菜料理大集合，還有彰化優鮮農特產品及在地農村美食展售。

北斗香菜生產合作社「香菜先生」經理顏佑任說，去年受颱風和淹水災情影響，香菜曾漲到一台斤上千元，現在正是香菜產季，每台斤約40、50元，正是吃香菜的好時機，香菜不僅是最好的佐料配菜，其實近年來他們也和業者合作開發許多香菜美食，包括香菜咖啡、香菜麵包、香菜麵等都大受好評。

此次文創市集結合更多店家攤商將香菜入菜，包括香菜加爆版本的美式漢堡、香腸、炸雞和油飯，還有香菜限定冰淇淋、雞蛋糕、草莓大福、吉拿棒，香菜特調咖啡、啤酒等，北斗香菜合作社也首度推出香菜威士忌。

另將香菜結合生活用品開發文創商品，包括工紅銅香菜印紋淺碟、皮革香菜拓印、木製香菜食盤、香菜限定系列陶偶、含香菜成份製作的線香及淡香精等。

活動時間3月1、2日下午1點到晚間7點，現場加入活動IG，就送一束香菜帶回家加菜，於彰化優鮮小農攤位消費滿200元，額外贈送50元兌換券，送完為止。

「香菜市集」明後天將於員林市圓林園登場，香菜做成咖啡、冰淇淋、香菜麵等各式料理甜點都將挑戰大家的味蕾。圖／北斗偑巷咖啡提供
「香菜市集」明後天將於員林市圓林園登場，香菜做成咖啡、冰淇淋、香菜麵等各式料理甜點都將挑戰大家的味蕾。圖／北斗偑巷咖啡提供

咖啡 香菜

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