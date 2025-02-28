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土地公愛吃麻糬會「黏財」彰化麻糬名店排隊200公尺

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。記者劉明岩／攝影

明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，相傳土地公喜歡吃麻糬， 鬍鬚常會黏麻糬，意謂會「黏財」，因此每逢土地公生，信眾都會準備麻糬供奉，彰化市知名的大元餅行，今天就湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。

彰化市有3家知名的麻糬業者，除民生路的大元餅行外，還有辭修路的玉華珍餅及民族一街的玉玲瓏名產麻糬，都各自有顧客群，除了「頭牙」以外，由於麻糬黏黏甜甜，每年七夕情人節拜「七娘媽」，以及冬至以麻糬代替湯圓風氣漸盛，都生意興隆。

雖然明天才是「頭牙」土地公生日，由於今天是228連假第一天，很多信眾排隊買麻糬，提前拜土地公，或者預先買麻糬。位在彰化城隍廟旁，創設50多年歷史的「大元餅行」，今天一早開門，即有大批顧客排隊買麻糬，從店門排到民生路再接到中華路，估計排了約200公尺。

為什麼很多信眾在「頭牙」要用麻糬拜土地公？「大元餅行」許姓業者說，拜土地公是一般是為了求財，相傳土地公愛吃甜食，尤其是麻糬，吃到鬍鬚常會黏麻糬，被意會是「黏財」，因此用麻糬拜土地公，即會財源滾滾。

許姓業者說，因為今天連假，很多人提前來買麻糬拜土地公，才造成顧客大排長龍，因此，店裡比平時準備更多餡料，並加派人手製作麻糬，供應需求。

明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺，業者準備更多餡料及加派人手因應。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺，業者準備更多餡料及加派人手因應。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺，業者準備更多餡料及加派人手因應。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺，業者準備更多餡料及加派人手因應。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。記者劉明岩／攝影
明天農曆2月2日是土地公生日，也俗稱「頭牙」，很多民眾買麻糬拜土地公求財，彰化市知名的大元餅行今天湧來買麻糬的民眾，隊伍長達近兩百公尺。記者劉明岩／攝影

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