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全台最美清水服務區228連假人車多 不少用路人朝聖打卡

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
號稱「全台最美服務區」的清水服務區，228連假第一天湧進大量車潮。記者黑中亮／攝影
號稱「全台最美服務區」的清水服務區，228連假第一天湧進大量車潮。記者黑中亮／攝影

號稱「全台最美服務區」的清水服務區，228連假第一天湧進大量車潮，做為國道三號的中繼休息站，統一超商表示，今天服務區全天車流人潮雖有明顯增加，但並未像春節連假的倍增，預估228連續假期3天將湧入約8萬人潮，推估商場內各店業績將有不少成長。

統一超商指出，華麗變身的清水服務區去年斥資上億元啟動改裝作業後，全新「清水服務區」不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，其中近三分之一櫃位為全台服務區首次引進，更首度亮相OPEN!3D影像牆，「招潮蟹意象」的星巴克更可可遠眺台中港海景及海線的夜景。

果然服務區賣點不只有美食，新穎的設計，已帶動人潮與業績，更得到眾多用路人的朝聖拍照打卡，今年春節已達標6500萬業績，配合228連續假期預估3天將湧入約8萬人潮，商場內的7-ELEVEN、星巴克與即食即飲、伴手禮櫃位受到消費者歡迎，目前備貨量已較平常假日增加2倍。

統一超商表示，全新改裝開幕的「清水服務區」以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，室內更以船艙為設計概念，採明亮通透設計，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機。

號稱「全台最美服務區」的清水服務區，228連假第一天湧進大量車潮。記者黑中亮／攝影
號稱「全台最美服務區」的清水服務區，228連假第一天湧進大量車潮。記者黑中亮／攝影
號稱「全台最美服務區」的清水服務區，228連假第一天湧進大量車潮。記者黑中亮／攝影
號稱「全台最美服務區」的清水服務區，228連假第一天湧進大量車潮。記者黑中亮／攝影

業績 超商

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