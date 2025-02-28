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盧秀燕訪日拜會企業建築師 交流城市經營策略

中央社／ 台中28日電

台中市長盧秀燕出訪日本，27日拜會多家企業、協會、建築師，針對經濟投資、都市更新及公共建設等多元議題交流，她感謝日台交流協會協助台中與日本各界密切往來，深化雙方友好關係。

台中市政府今天發布新聞稿，盧秀燕出訪日本，27日上午參訪三井，由台灣三井董事長兼總經理久一康洋接待導覽，並與三井代表取締役、副社長執行董事、海外事業本部長山本隆志會面，中午盧秀燕受邀出席日本台灣交流協會安排的午宴。

盧秀燕感謝三井重視台中並持續投資，促進城市經濟。台中正規劃興建大巨蛋，此趟預計參訪由三井營運的東京巨蛋，汲取寶貴經驗，台中已有三井台中港Outlet、東區LaLaport等商業投資，未來可望在既有基礎上進一步拓展更多合作機會。

山本隆志肯定台灣員工的工作態度認真，讓經營企業感到幸福開心，三井也不會滿足現狀，會繼續努力。

為迎接台中綠美圖開館，盧秀燕下午前往日本知名建築設計事務所SANAA，與妹島和世、西澤立衛及福原光太等建築師會面。盧秀燕指出，綠美圖距離完工已進入最後階段，盼做最好的準備，尤其一件偉大的作品跟建設是永無止盡的。

她說，開幕後包括周遭的綠美化工程或民眾體驗設施後給予的回饋等，相關投資跟建設都不會停止，盼繼續與SANAA建築設計事務所合作，讓偉大建築成為台灣的新地標，也是SANAA的代表作。

市府建設局補充說明，SANAA以其創新的建築語彙與空間規劃能力，影響全球建築設計，代表作包括金澤21世紀美術館、新南威爾斯美術館新館及台中綠美圖等。

建築師 日本台灣交流協會 盧秀燕

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