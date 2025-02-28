彰化市南郭路立體停車場施工 周遭恐先上演停車之亂

彰化縣政府斥資約5.4億元，計畫將縣府側門彰化市南郭路平面停車場改建為立體停車場，預定明年9月完工。為配合3月6日動工，原平面停車場明起關閉，勢必造成縣府周邊更是車位難求，縣府呼籲民眾依據指引，轉往附近停車場停車。

彰化市南郭路平面車場為縣府舊宿舍用地，目前汽車格位68席、機車格位290席，仍無法滿足縣府員工、洽公民眾及周遭的停車需求，縣府爭取到交通部5億3957萬元補助，興建地下 1 層及地上4 建築，預定明年9月完工。

縣府表示，南郭路立體停車場完工後，可提供280 席小型車停車格及 610席機車格，是原來停車空間的4倍，並引入自然採光、綠化設計及電動車充電格，可一併改善縣府、彰基及永樂商圈停車問題，整體效益大幅提升。

彰化市南郭路立體停車場工程預定3月6日動工，為配合施工，既有平面停車場明天起關閉，廠商先架設施工圍籬、清空場地，場內樹木部分留在原地，其中有52棵樹將移植到彰師大、彰安國中及崙平公園，太陽能板同步拆除。

由於彰化縣政府目前正在施作耐震補強工程，縣府大樓地下停車場減少部分汽機車停車位，雖已在縣府前廣場畫設臨時機車停放區因應需求，但在南郭路立體停車場施工期間，勢必造成縣周邊地區更是車位難求，民眾擔心上演「停車之亂」。