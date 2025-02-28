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台中綠美圖年底啟用 盧秀燕盼成為世界偉大文化建設

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕（中）拜訪設計台中綠美圖的SANAA建築師事務所，希望綠美圖年底啟用後繼續合作。圖／台中市政府提供
盧秀燕（中）拜訪設計台中綠美圖的SANAA建築師事務所，希望綠美圖年底啟用後繼續合作。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕訪日行程進入後半段，昨赴東京拜會商界人士，以及設計、監造台中綠美圖的SANAA建築設計事務所。盧表示，台中過去沒有好的圖書館和美術館，要做就要做到最好，希望綠美圖年底啟用後成為世界偉大的文化建設。

盧秀燕24日訪日，預計3月1日返台，前半段行程到北海道、名古屋參訪3座大巨蛋，和名古屋市簽訂友好交流備忘錄，昨（27）日赴東京，拜會企業、協會與建築師，包含三井集團東京日本橋總部、日本台灣交流協會東京本部，以及SANAA建築設計事務所。

盧秀燕感謝三井持續投資台中，此次行程也預計參訪三井集團經營的東京大巨蛋，做為台中大巨蛋的規畫參考；目前台中已有三井台中港outlet、東區Lalaport等投資，盼未來拓展更多合作機會。三井集團表示，台灣員工態度認真，三井也不會滿足現狀，將繼續努力。

盧秀燕下午到SANAA建築設計事務所，拜會世界知名建築師、普立茲克獎得主妹島和世、西澤立衛與福原光太等人，討論綠美圖開館前的細節。盧表示，綠美圖今年底啟用，已進入最後階段，開幕後也要關注的周遭綠美化工程與民眾反饋，相關建設與投資不會停止，希望與SANAA繼續合作。

盧秀燕說，台中現在是非常重要的城市，一直沒有好的圖書館和美術館，綠美圖不僅要填補這分空缺，還要做到最好，不僅是台中地標，還是全世界最重要的景點之一；這次請到世界頂尖建築師設計、監造，希望綠美圖既能成為SANAA的代表作，也是世界偉大的文化建設。

市府補充，綠美圖位於中央公園北側，規畫為地下2層、地上7層，總樓地板面積5萬8016平方公尺，2019年動土，今年底啟用，預計分為8個不同大小的建物空間，呈現「公園中的圖書館、森林中的美術館」，藏書包含圖書與電子書超過50萬冊。

綠美圖2019年動工，如今已進入最後階段，預計今年底啟用。圖／台中市政府提供
綠美圖2019年動工，如今已進入最後階段，預計今年底啟用。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕訪日，昨拜會三井集團、日台交流協會與SANAA建築師事務所等，感謝他們與台中的合作、投資。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕訪日，昨拜會三井集團、日台交流協會與SANAA建築師事務所等，感謝他們與台中的合作、投資。圖／台中市政府提供

建築師 綠美圖

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