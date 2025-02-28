小心荷包！彰化縣明起新啟用19處路口科技執法
彰化縣現有37處路口設有科技執法設備，明天（3月1日）起將再新啟用19處，縣警局表示，是針對交通事故肇事率、汽機車及行人交通量、學校周遭道路等因素評估後設置，包括彰化市中山路3段與彰南路1段路口等地點。
縣警局指出，現有科技執法路口其中2022年12月啟用的12處，從去年（2024）1月1日至11月30日止，交通事故發生50件、較去年同期減少71件，降低58.7%；2024年10月1日啟用25處，統計從2024年10月1日至11月30日止，交通事故發生24件、較去年同期減少84件，降低77.8%，防制車禍及改善交通秩序成效顯著。
縣警局因此決定再新設19科技執法路口，合計全縣達56處，這新設的19處科技執法路口，從2025年1月1日至2月28日宣導期2個月，3月1日啟用，這19處新設技執法路口的分布地點及取締項目如下：
一、 彰化市光復路與和平路口（闖紅燈、未禮讓行人）。
二、 彰化市中山路3段與彰南路1段路口（超速、闖紅燈)。
三、 彰化市線東路1段與環河街口（超速、闖紅燈)。
四、 員林市莒光路與至善街口（超速、闖紅燈、未禮讓行人)。
五、 員林市員林大道與員埔路口（超速、闖紅燈)。
六、 員林市南昌路與中正路口（闖紅燈、未禮讓行人)。
七、 鹿港鎮鹿東路與東昇路 (石埤巷)口（超速、闖紅燈)。
八、 秀水鄉彰水路1段與中山路口（闖紅燈、未禮讓行人)。
九、 北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口（超速、闖紅燈、未禮讓行人)。
十、 北斗鎮斗中路2段與拓農路口（超速、闖紅燈)。
十一、 溪州鄉中山路與莒光路口（超速、闖紅燈)。
十二、 埤頭鄉埔尾路與斗苑東路口（超速、闖紅燈）。
十三、 線西鄉中正路與中央路口（超速、闖紅燈)。
十四、 溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口（闖紅燈、未禮讓行人）。
十五、 埔心鄉埔新路與瑤鳳路口（超速、闖紅燈)。
十六、 二水鄉員集路與水森路口（超速)。
十七、 社頭鄉中山路與圳尾巷口（超速、闖紅燈)。
十八、 大城鄉南平路與上和路3段路口（超速、闖紅燈)。
十九、 竹塘鄉中央路1段與東陽路1段路口（超速、闖紅燈)。
縣警局表示，科技執法只是手段，不是目的，為強化提醒效果，設置之科技執法設備地點，均會公告於警察局官方網站及在地社群網站，並在科技執法路口現場設置提醒告示牌面的方式，主動告知民眾新增的科技執法路口及取締項目，以提醒用路人遵守交通規則。
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