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台中港區三井OUTLET改裝車夜間高分貝 1外送員秒噴飛5100元

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中港區三井OUTLET周邊道路，由於改裝車經常在夜間車聚產生高分貝噪音，清水分局展開夜間聯合稽查取締。圖／清水分局提供
台中港區三井OUTLET周邊道路，由於改裝車經常在夜間車聚產生高分貝噪音，清水分局展開夜間聯合稽查取締。圖／清水分局提供

台中港區三井OUTLET周邊道路，近來改裝車經常在夜間車聚產生高分貝噪音，嚴重妨害環境安寧，清水分局在梧棲區台灣大道，共同實施「環、警、監」不定時聯合稽查，針對行經疑似改裝排氣管車輛實施攔查，2月25日夜間18至20時共攔檢汽車2部、機車4輛，1名外送員改裝噪音排氣管車、車頭燈，當場秒噴飛5100元。

清水警方表示，台中港區三井OUTLET周邊道路又直又寬，白天車流大，到了夜晚車少、道路變得非常寬敞，因此成為改裝車的車聚地點，加上省道港區道路四通八達，成為改裝車輛夜間選為特定地點聚集，飆車、燒胎產生高分貝噪音，嚴重妨害當地環境安寧，25日夜間18-20時實施聯合稽查時，針對行經疑似改裝車輛實施攔查，以還給轄區民眾安寧秩序。

警方指出，當天現場「環、警、監」強勢執法下，共攔檢汽車2輛、機車4輛違規開罰，其中1輛外送員機車，因改裝排氣管及車頭燈，環保、監理單位檢驗後不合格，依噪音管制法相關規定告發，處新台幣3600元罰鍰外，另機車排氣檢驗不合格，依空汙管制法告發，處新台幣1500元，總計罰鍰5100元。

分局長蔡慶星表示，噪音改裝車輛擾民，未來將不定時實施「環、警、監」聯合稽查，並強調除了靠環保署設有噪音車輛檢舉網站外，「警力有限、民力無窮」，籲民眾如發現噪音車輛可直接上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片至該網站檢舉，警方會持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為，加強稽查取締改裝車輛在道路上危險駕駛、競速，以及噪音擾寧。

台中港區三井OUTLET周邊道路，由於改裝車經常在夜間車聚產生高分貝噪音，清水分局展開夜間聯合稽查取締。圖／清水分局提供
台中港區三井OUTLET周邊道路，由於改裝車經常在夜間車聚產生高分貝噪音，清水分局展開夜間聯合稽查取締。圖／清水分局提供
台中港區三井OUTLET周邊道路，由於改裝車經常在夜間車聚產生高分貝噪音，清水分局展開夜間聯合稽查取締。圖／清水分局提供
台中港區三井OUTLET周邊道路，由於改裝車經常在夜間車聚產生高分貝噪音，清水分局展開夜間聯合稽查取締。圖／清水分局提供

噪音 外送員 頭燈

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