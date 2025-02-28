台中港區三井OUTLET改裝車夜間高分貝 1外送員秒噴飛5100元

台中港區三井OUTLET周邊道路，近來改裝車經常在夜間車聚產生高分貝噪音，嚴重妨害環境安寧，清水分局在梧棲區台灣大道，共同實施「環、警、監」不定時聯合稽查，針對行經疑似改裝排氣管車輛實施攔查，2月25日夜間18至20時共攔檢汽車2部、機車4輛，1名外送員改裝噪音排氣管車、車頭燈，當場秒噴飛5100元。

清水警方表示，台中港區三井OUTLET周邊道路又直又寬，白天車流大，到了夜晚車少、道路變得非常寬敞，因此成為改裝車的車聚地點，加上省道港區道路四通八達，成為改裝車輛夜間選為特定地點聚集，飆車、燒胎產生高分貝噪音，嚴重妨害當地環境安寧，25日夜間18-20時實施聯合稽查時，針對行經疑似改裝車輛實施攔查，以還給轄區民眾安寧秩序。

警方指出，當天現場「環、警、監」強勢執法下，共攔檢汽車2輛、機車4輛違規開罰，其中1輛外送員機車，因改裝排氣管及車頭燈，環保、監理單位檢驗後不合格，依噪音管制法相關規定告發，處新台幣3600元罰鍰外，另機車排氣檢驗不合格，依空汙管制法告發，處新台幣1500元，總計罰鍰5100元。