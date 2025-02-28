影／美爆！福壽山農場6000棵櫻花綻放 千櫻園粉色浪漫

福壽山農場目前已經進入最美櫻花賞花期，著名千櫻園內的櫻花已經呈現浪漫的粉色畫面，完全不同於低海拔櫻花的花色樣態，讓遊客驚呼「好美啊！」

福壽山農場表示，今年受到寒流延遲，園內櫻花較以往往後了約半個月才開，千櫻園粉色櫻花賞花期，延至目前較以往已慢了約半個月，目前農場單日入園人數將超過5000，228連假期間勢必突破1萬2000人次，連假期間的訂房早已全滿，但場方強調花期可望延長到3月中下旬，建議遊客可錯開本周連假，3月再訂房上山來賞花。

農場表示，福壽山位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度2100公尺至2614公尺，群山環抱視野遼闊，千櫻園6000多株的櫻花，於2019年1月22日開放遊客參觀後，占地8公頃，種植多樣品種櫻花如緋寒櫻、昭和櫻、富士櫻等，預計3月初才會滿開，白色系櫻花將於3月中後接續綻放，遊客一抬頭就能欣賞深淺不一的漸層粉嫩花海。

副場長張景富表示，福壽山農場四季風光變化萬千，高海拔櫻花與平地櫻不同，千櫻園內目前有超過6000棵櫻花樹，其中3000棵為淺粉色的富士櫻，目前雖然花開約3至4成，但已營造出北國粉色櫻花的絕美景象，更吸引不少賞櫻客上山一睹為快；此外3、4月分的大島櫻、鬱金櫻，及特殊品種葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻，也將於不同時節依序綻放，成為最動人的春日氛圍。