中市標售133筆地 流標率82%新高

台中市地政局昨天標售底價逾747億的133筆抵費地、配餘地，不過，買氣冷清，流標率達82%創新高，挨批「開價嚇死人、成交笑死人」。估價師質疑，市府底價高估應檢討，才不會淪為炒地幫凶。中市地政局強調，底價經專業估價，絕不會比市價更高。

另外台中永豐棧大墩館（原阿利海鮮會館）涉財務糾紛遭法拍，因總價高、租賃狀況複雜，先前二度流標，底價下修至7.68億元，昨第三拍由桃園的兆喆建設以8.5億元得標，加價8295萬元出乎各界意料。

地政局今年首度舉辦土地標售，包括水湳經貿園區配餘地，13期、14期重劃區抵費地，其中水湳文商段47地號共計1028坪，成為單價王，每坪底價311.4萬元，標售底價32.02億元，吸引2封標單，最終以37.89億元、每坪單價368萬元，創下水湳地區新天價、溢價率約17％。

地政局副局長劉正倫說，過去幾次標售標脫率約25%至30％，此次約18％略低一點，主要受以中央政策影響，包含購地貸款限制、購地後開發期程等，都有相當限制規定，開發商會評估風險，導致投標意願不高。

正心不動產估價師聯合事務所長黃昭閔認為，台中標售案底價高估，未考量在政府打炒房、房市緊縮，開發商難以下手，從去年下半年到今年的標售案流標率越來越高，這次達82%；土地一再標售只是浪費公帑，標售底價具定錨效應，周邊地主恐待價而沽，怕成為炒地皮幫凶，建議下修底價。

劉正倫說，底價經估價師評估，並送市價評議委員會審議通過，一定會參考最新市價，絕對不會比市價更高，投標結果為競價結果。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，因打炒房政策，建商融資不易，先前2度標售，標脫率都不到3成，影響投標意願。房仲李凱曜分析，13、14期土地多為鄰地整合，溢價率約1％，代表標售價與市價相差不遠，由於面積不大，也有自用者進場。