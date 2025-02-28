回收家具拾獲紅包 失主睹物思親感動

南投市公所清潔隊前天收運大型廢棄物，在破舊辦公桌內發現多個紅包，竟有現金4萬5800元，清潔隊聯繫失主藍先生，他相當訝異，發現這些是2年前給父親的紅包，老人家捨不得花，藏在辦公桌，可惜父親今年初過世，睹物思親讓他感觸良多，並感謝清潔隊員拾金不昧。

南投市清潔隊26日下午到藍姓市民家中載運大型廢棄家具，沈姓隊員搬運一張破舊辦公桌時，抽屜夾層掉出紅包袋，他以為只是空袋，撿起丟上車，一併載回。

回到隊部後，他發現抽屜內掉出更多紅包，他拿起一個打開一看，裡面裝好幾張千元大鈔，逐一檢查後，發現每個紅包袋都有現金，總數4萬5800元。他擔心這筆錢是失主救命錢或是老人家私房錢，通報清潔隊長林晉毅，聯繫失主領回。

藍先生接獲通知舊辦公桌藏現金紅包相當意外，到清潔隊後認出其中一個紅包袋，是2年前兔年過年時他給父親的紅包，沒想到老人家捨不得花，將家人給的紅包藏在辦公桌。

藍先生父親今年初過世，最近整理環境，將老舊家具清走，父親藏的紅包意外掉出，他睹物思親可惜父親已經不在，他非常感謝清潔隊員拾金不昧。

南投市長張嘉哲表示，4萬5800元是不小的金額，沈姓隊員撿到財物，主動通報歸還失主，表現出誠實和責任感值得敬佩，將記功嘉獎並公開表揚。