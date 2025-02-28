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6成借金不還 彰化芬園福榕宮拒再幫發財

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣土地公發財金，遇上信眾「只借不還」，花壇鄉文德宮累積呆帳600萬元，廟方裁員因應。芬園鄉福榕宮6年前開辦擲筊借發財金活動，6年來呆帳高達6成，聯繫信徒催還效果還是不大，廟方無奈決定今後停辦借金，讓信徒大感可惜。

不少民眾喜歡向神明借發財金，希望在神威庇佑下有好財運，竹山鎮紫南宮香火鼎盛，信眾還金時常「加倍奉還」，去年借金4億元、還金7億元。有宮廟卻遇上信徒「只借不還」，發財金借越多，累積呆帳愈多，連神明也吃不消。

花壇鄉文德宮戴官帽的土地公也吸引許多民眾來參拜求財運，文德宮10年前也開辦借發財金，只要向福德老爺求得一聖杯，即可獲借600元錢母，借期一年，但十年來已借出3千萬元，也有2成借出的發財金未還，已累計約600萬元呆帳，讓廟方也大感吃不消。

芬園鄉大竹福榕宮以免費讓信眾吃泡麵補財庫聞名，福榕宮副主委許池沼表示，2019年起廟方也在農曆大年初一到初六舉辦借發財金活動，只要向土地公擲筊獲1個聖杯，就可以借600元發財金，借期是1年，每年約有200多人來借金。

然而，6年來福榕宮借出的發財金中，呆帳竟高達6成，工作人員打電話或寄通知單催繳，信眾依舊沒還，由於年年如此，福榕宮最近決定停辦「借金」服務，至於6成呆債，就看信眾對土地公的心意，畢竟有借有還，財運才會愈來愈亨通。

土地公 發財金 財運

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