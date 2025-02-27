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台中標售挨批「開價嚇死人、成交笑死人」地政局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市地政局今舉辦抵費地、配餘地標售。記者趙容萱／攝影
台中市地政局今舉辦抵費地、配餘地標售。記者趙容萱／攝影

台中市地政局今標售史上最高總底價逾747億的133筆抵費地、配餘地，不過，買氣冷清，流標率達82%創新高，挨批「開價嚇死人、成交笑死人」。估價師質疑，市府底價高估，應檢討，才不致淪為炒地皮幫凶；地政局說，底價經專業估價師估價，絕對不會比市價更高。

正心不動產估價師聯合事務所長、估價師黃昭閔認為，台中標售案底價高估，沒有考量現今整體大環境在政府打炒房政策下，房市緊縮，底價太高，開發商難以下手，以致去年下半年到今年的標售案流標率越來越高，今天竟達82%，市場不埋單，一再土地標售只是繼續浪費公帑；再者標售底價具定錨效應，鄰近地主恐待價而沽，恐淪炒地皮幫凶，建議下修。

地政局副局長劉正倫說，底價經專業估價師估價，並送市價評議委員會審議通過，一定會參考最新當地的市價，是專業估價的結果，絕對不會比市價更高，投標結果為競價結果。

地政局今年首度舉辦土地標售，今標售水湳經貿園區區段徵收區配餘地，以及13期重劃區、14期重劃區市地重劃區抵費地，其中水湳文商段47地號共計1028坪，為此次單價王，每坪底價311.4萬元，標售底價32.02億元，引來2封標單，最終37.89億元、每坪單價368萬元，創下水湳新天價、溢價率約17％。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今天因標售土地規模大，開發成本可觀，加上現今的打炒房政策箝制下，建商融資不易，先前2度標售，標脫率都不到3成，因此大環境恐影響業者的投標意願，特別是銀彈有限的中小型建商，進場能力相對受限。

房仲李凱曜分析，此次標售受到打炒房政策限制貸款，大多數觀望，13、14期多為鄰地整合，溢價率約1％，表示標售價與市價相差不遠，另外，由於13、14期有的標的面積不大，也有自用者進場。

台中市地政局今舉辦抵費地、配餘地標售。記者趙容萱／攝影
台中市地政局今舉辦抵費地、配餘地標售。記者趙容萱／攝影
台中水湳經貿園區內的台中國際會展中心東側展館已近完工，預定今年10月辦首展。圖／經發局提供
台中水湳經貿園區內的台中國際會展中心東側展館已近完工，預定今年10月辦首展。圖／經發局提供

售價 打炒房 重劃區

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