大雅小麥文化節明登場 裝置藝術「浪麥隨蛇舞」引賞麥玩麥

114年度大雅區小麥產業文化節明天在寶興宮前廣場登場，現場有以今年主題「浪麥隨蛇舞」製作的麥田裝置藝術，還有農特產品展售、親子手作，吸引民眾賞麥、玩麥體驗小麥文化。

根據台中市政府觀光旅遊局今天新聞稿，主辦單位大雅區農會指出，小麥是大雅區重要農作物之一，每年大雅種植面積約110公頃，是國內最大面積麥田景觀區；農會自2004年起辦理小麥產業文化活動，美麗黃金麥浪每年都吸引數萬名遊客及網紅至麥田打卡取景。

觀旅局表示，今年的主裝置藝術與弘光科技大學合作，將蛇的靈動特性與大雅麥田風光巧妙結合，透過蛇的曲折立體設計，邀集大雅區中、小學合作彩繪浪麥小屋，營造有趣蛇年意象。

觀旅局長陳美秀說，春季是旅遊好時節，大雅區有小麥故鄉之稱，民眾可到此賞麥浪、聞麥香，還可順遊大雅周邊優美景點；推薦「潭雅神綠園道」鐵馬之旅，全長約13.1公里自行車專用道，路線經潭子、豐原、神岡、大雅4區，沿途樹木盎然，其中S彎道和波浪單車道，更是著名打卡熱點。

觀旅局推薦，還可參觀大雅市區的「台中市原住民族文化館」，預約原民館多元族群展覽、生態公園植物及族語導覽；此外，大雅區陶器工藝之家「趙家窯」提供結合「陶」與「麥」手作燒製現場體驗，滿足遊客對陶藝創作想像。