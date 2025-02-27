快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

擴散差空品不佳台中市區灰濛濛 中火5機組降載減排

中央社／ 台中27日電

偏東風影響下，西半部擴散條件差，今天西半部地區空氣品質不佳，其中台中市區，白天更是一片灰濛濛；台中火力發電廠有5部機組，已進行友善降載減排

環境部表示，今天偏東風，西半部擴散條件差，截至下午2時已有35測站空氣品質亮紅燈，皆集中在西半部地區，特別以台中以南較為嚴重。

其中，台中市今天白天市區一片灰濛濛，路上不少行人都戴上口罩。

台中市政府環保局今天透過文字稿表示，中部地區主要污染物為「細懸浮微粒」，環保局已啟動應變措施，並持續監控空氣品質狀況，也提醒敏感族群留意空品變化，若須出外做好防護措施。

市府指出，環保局執行包括針對固定污染源（通知進行降載減排、智慧監控科技執法及派員執行稽查）、移動污染源（車牌影像辨識作業及夜間執行改裝車攔檢）及逸散污染源（營建工地加強灑水及道路洗掃、露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導）等措施，後續將視空品變化情形，適時調整應變。

另外，依據台電公司網站顯示，台中火力發電廠的10部機組，今天除3部歲修、1部故障、1部環保檢測，其餘5部都已進行友善降載減排。

減排 環保局 空氣品質

延伸閱讀

注意！北市空氣品質達「紅色警戒」 228出門戴口罩

西半部空品惡化 桃園與基北北啟動聯合應變

中部空氣品質不佳 彰化縣府啟動緊急應變機制

受東南風影響 228連假期間預估空氣品質不佳

相關新聞

大雅小麥文化節明登場 裝置藝術「浪麥隨蛇舞」引賞麥玩麥

114年度大雅區小麥產業文化節明天在寶興宮前廣場登場，現場有以今年主題「浪麥隨蛇舞」製作的麥田裝置藝術，還有農特產品展售...

台中標售挨批「開價嚇死人、成交笑死人」地政局說話了

台中市地政局今標售史上最高總底價逾747億的133筆抵費地、配餘地，不過，買氣冷清，流標率達82%創新高，挨批「開價嚇死...

八旬老師傅親傳製作雞毛撣子 學員才知雞毛學問大

雞毛撣子是農業時代家庭不可或缺的清潔用具，現代雖有化纖撣子，仍有很多人認為「天然个尚好」，彰化縣溪湖鎮婦女會村里小組會員...

228連假武陵農場賞櫻 中市府加開專車接駁

受天候影響，今年高山櫻花大遲到，武陵農場櫻花季管制期延長至3月2日。因應228連假賞花人潮，台中市交通局加開武陵賞櫻專車...

彰化大城土雞場確診禽流感 撲殺2.8萬隻土雞

彰化縣大城鄉1間土雞場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員今天撲殺場內2萬8441隻土雞，並完成消毒

彰化萬人健檢4月開跑 做癌篩送禮券最高領600元

彰化縣衛生局今年萬人健檢首場將於4月12日於田尾鄉田尾國中登場，預計全縣26鄉鎮共將辦理31場；而為鼓勵縣民參與篩檢，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。