擴散差空品不佳台中市區灰濛濛 中火5機組降載減排
偏東風影響下，西半部擴散條件差，今天西半部地區空氣品質不佳，其中台中市區，白天更是一片灰濛濛；台中火力發電廠有5部機組，已進行友善降載減排。
環境部表示，今天偏東風，西半部擴散條件差，截至下午2時已有35測站空氣品質亮紅燈，皆集中在西半部地區，特別以台中以南較為嚴重。
其中，台中市今天白天市區一片灰濛濛，路上不少行人都戴上口罩。
台中市政府環保局今天透過文字稿表示，中部地區主要污染物為「細懸浮微粒」，環保局已啟動應變措施，並持續監控空氣品質狀況，也提醒敏感族群留意空品變化，若須出外做好防護措施。
市府指出，環保局執行包括針對固定污染源（通知進行降載減排、智慧監控科技執法及派員執行稽查）、移動污染源（車牌影像辨識作業及夜間執行改裝車攔檢）及逸散污染源（營建工地加強灑水及道路洗掃、露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導）等措施，後續將視空品變化情形，適時調整應變。
另外，依據台電公司網站顯示，台中火力發電廠的10部機組，今天除3部歲修、1部故障、1部環保檢測，其餘5部都已進行友善降載減排。
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