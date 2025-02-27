八旬老師傅親傳製作雞毛撣子 學員才知雞毛學問大

雞毛撣子是農業時代家庭不可或缺的清潔用具，現代雖有化纖撣子，仍有很多人認為「天然个尚好」，彰化縣溪湖鎮婦女會村里小組會員20多人，今學向老師傅陳忠露學做雞毛撣子，才知道雞毛也分公、母，各有合適用途，學問真不小。

陳忠露80歲，傳承製作雞毛撣子逾一甲子，常有社區和旅遊團包車到他位在埔鹽鄉三合院的工作坊參觀，今接受好友縣議員陳玉姬邀請到溪湖鎮教學，先解說公雞羽毛較亮麗有彈性，母雞羽毛較輕柔，採羽毛有四大部位，分別是尾羽、頸羽、背羽、腹羽，每一部位羽毛都能製作雞毛撣子但清潔用途不同。

陳忠露又說，雞毛撣子拂灰塵時不會產生靜電，不會吸附塵埃，公雞羽毛製成雞毛撣子適合撣去車子表面灰塵，不少車主本來使用化纖布、化纖撣子試用雞毛撣子即一試成主顧，好用又不傷愛車，至於母雞較細柔羽毛製作的雞毛撣子適用撣精緻物品灰塵。溪湖鎮婦女會村里小組會員聽完解說恍然大悟，原來雞羽有如此大的學問。

陳忠露傳授手工黏製雞毛撣子的技藝，左手食指沾黏膠，把雞毛黏在木棍上，右手不停轉動木棍和纏線，固定每根雞羽。公雞尾羽製成的雞毛撣子最漂亮，價格最高，頸毛製成的撣子可撣一般家具，公雞尾羽還能搭其它部位羽毛製作毽子當體育用品。