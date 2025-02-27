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八旬老師傅親傳製作雞毛撣子 學員才知雞毛學問大

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員陳玉姬禮聘老師傅陳忠露教溪湖鎮婦女會村里小組會員製作雞毛撣子。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員陳玉姬禮聘老師傅陳忠露教溪湖鎮婦女會村里小組會員製作雞毛撣子。記者簡慧珍／攝影

雞毛撣子是農業時代家庭不可或缺的清潔用具，現代雖有化纖撣子，仍有很多人認為「天然个尚好」，彰化縣溪湖鎮婦女會村里小組會員20多人，今學向老師傅陳忠露學做雞毛撣子，才知道雞毛也分公、母，各有合適用途，學問真不小。

陳忠露80歲，傳承製作雞毛撣子逾一甲子，常有社區和旅遊團包車到他位在埔鹽鄉三合院的工作坊參觀，今接受好友縣議員陳玉姬邀請到溪湖鎮教學，先解說公雞羽毛較亮麗有彈性，母雞羽毛較輕柔，採羽毛有四大部位，分別是尾羽、頸羽、背羽、腹羽，每一部位羽毛都能製作雞毛撣子但清潔用途不同。

陳忠露又說，雞毛撣子拂灰塵時不會產生靜電，不會吸附塵埃，公雞羽毛製成雞毛撣子適合撣去車子表面灰塵，不少車主本來使用化纖布、化纖撣子試用雞毛撣子即一試成主顧，好用又不傷愛車，至於母雞較細柔羽毛製作的雞毛撣子適用撣精緻物品灰塵。溪湖鎮婦女會村里小組會員聽完解說恍然大悟，原來雞羽有如此大的學問。

陳忠露傳授手工黏製雞毛撣子的技藝，左手食指沾黏膠，把雞毛黏在木棍上，右手不停轉動木棍和纏線，固定每根雞羽。公雞尾羽製成的雞毛撣子最漂亮，價格最高，頸毛製成的撣子可撣一般家具，公雞尾羽還能搭其它部位羽毛製作毽子當體育用品。

溪湖鎮婦女會村里小組會員依樣畫葫蘆，用腹羽、背羽製作小雞毛撣子，人手一支，很有成就感。縣議員陳玉姬表示，陳忠露住家的豐澤村昔日是全台製作雞毛撣子重鎮，現今仍製作的家戶屈指可數，她希望婦女學習這項技藝，為傳承傳統文化盡一分心力，雞毛回收利用也對環保有貢獻。

彰化縣溪湖鎮婦女會村里小組會員向老師傅陳忠露學做雞毛撣子。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮婦女會村里小組會員向老師傅陳忠露學做雞毛撣子。記者簡慧珍／攝影

公雞 溪湖鎮 議員

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