228連假武陵農場賞櫻 中市府加開專車接駁

受天候影響，今年高山櫻花大遲到，武陵農場櫻花季管制期延長至3月2日。因應228連假賞花人潮，台中市交通局加開武陵賞櫻專車，接駁民眾往返梨山及武陵農場。

武陵農場、福壽山農場千櫻園為賞櫻朝聖熱門景點，台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫指出，加碼今年2月28日、3月1日及2日3天提供接駁車服務，接駁民眾往返梨山及武陵農場。

發車時段往武陵農場方向分別為上午7時、9時30分及下午1時；往梨山方向分別為上午11時30分、下午2時30分及下午5時30分，梨山遊客服務中心現場售票。另可利用市區公車866區2路，往返梨山至武陵農場。

葉昭甫補充，除搭乘市區公車上山追櫻，梨山幸福巴士也提供包車接駁，VIP級賞櫻專車，帶領遊客欣賞盛開的櫻花美景，體驗嶄新觀光服務。

后里區泰安櫻花目前盛開，葉昭甫建議可搭乘台鐵區間車、市民小巴4延、211、839、888路公車，從泰安車站下車後，步行約20分鐘，或騎乘YouBike到泰安派出所，附近有泰安鐵道文化園區可以借還車，輕鬆又愜意。