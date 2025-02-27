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228連假武陵農場賞櫻 中市府加開專車接駁

中央社／ 台中27日電
武陵農場櫻花季正展開，粉紅色花朵成林美景，吸引遊客上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季正展開，粉紅色花朵成林美景，吸引遊客上山賞花。圖／武陵農場提供

受天候影響，今年高山櫻花大遲到，武陵農場櫻花季管制期延長至3月2日。因應228連假賞花人潮，台中市交通局加開武陵賞櫻專車，接駁民眾往返梨山及武陵農場。

武陵農場、福壽山農場千櫻園為賞櫻朝聖熱門景點，台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫指出，加碼今年2月28日、3月1日及2日3天提供接駁車服務，接駁民眾往返梨山及武陵農場。

發車時段往武陵農場方向分別為上午7時、9時30分及下午1時；往梨山方向分別為上午11時30分、下午2時30分及下午5時30分，梨山遊客服務中心現場售票。另可利用市區公車866區2路，往返梨山至武陵農場。

葉昭甫補充，除搭乘市區公車上山追櫻，梨山幸福巴士也提供包車接駁，VIP級賞櫻專車，帶領遊客欣賞盛開的櫻花美景，體驗嶄新觀光服務。

后里區泰安櫻花目前盛開，葉昭甫建議可搭乘台鐵區間車、市民小巴4延、211、839、888路公車，從泰安車站下車後，步行約20分鐘，或騎乘YouBike到泰安派出所，附近有泰安鐵道文化園區可以借還車，輕鬆又愜意。

梨山 櫻花季 武陵農場

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