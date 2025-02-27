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彰化萬人健檢4月開跑 做癌篩送禮券最高領600元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣萬人健檢今年將在全縣26鄉鎮辦理31場。資料照／彰化縣衛生局提供
彰化縣萬人健檢今年將在全縣26鄉鎮辦理31場。資料照／彰化縣衛生局提供

彰化縣衛生局今年萬人健檢首場將於4月12日於田尾鄉田尾國中登場，預計全縣26鄉鎮共將辦理31場；而為鼓勵縣民參與篩檢，也舉辦做癌篩、送禮券活動，做越多領越多，最多可領600元。

彰化縣整合式健康篩檢分二階段辦理，第一階段為篩檢活動，篩檢內容除成人健檢項目外並加驗高密度脂蛋白、B肝抗原、C肝抗體、甲型胎兒蛋白、子宮頸抹片檢查、口腔黏膜篩檢、大腸直腸癌篩檢、胃幽門桿菌篩檢及胸部X光檢查等項目。第二階段於第一階段活動結束2周，聘請專科醫師現場解說檢查結果及提供衛教、轉介諮詢與乳癌篩檢服務等。

彰化衛生局表示，只要設籍彰化縣，女性年滿30歲以上且子宮頸抹片3年以上或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格且符合任一項癌症篩檢資格者，皆可電話詢問各地衛生所報名參加。

做癌篩送禮券活動時間為今年元旦至11月30日止，每完成1項即可領取100元禮券，最多可以領600元。可至有配合活動的醫療院所進行篩檢並領取禮券。萬人健檢日程表可至彰化縣衛生局網站下載https://reurl.cc/EgAoWg

衛生局表示，為降低國人癌症發生率及死亡率，今年起衛生福利部擴大癌症篩檢年齡及項目，除口腔癌篩檢年齡不變30歲以上有嚼檳榔(含已戒)或吸菸者外，大腸癌50到74歲調整為45到74歲，及40到44歲有家族史者。

子宮頸癌從30歲以上下修對象為25歲以上女性，並新增35歲、45歲及65歲女性人類乳突病毒(HPV)檢測服務；乳癌從45到69歲擴大為40到74歲女性；肺癌重度吸菸者篩檢標準由每年30包放寬為20包，以及父母、子女、兄弟姊妹具肺癌家族史者各下修5歲，40到74歲女性及45到74歲男性。

彰化縣萬人健檢今年將在全縣26鄉鎮辦理31場，彰化縣長王惠美提醒大家記得前往健檢。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣萬人健檢今年將在全縣26鄉鎮辦理31場，彰化縣長王惠美提醒大家記得前往健檢。圖／彰化縣衛生局提供

子宮頸癌 衛生局

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