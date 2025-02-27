台中海線居民更方便了 679副路線2／28起延駛清水車站至機場

海線居民搭公車前往台中國際機場更方便了！台中市交通局宣布自2月28日起，調整679副公車路線，延駛至清水車站及台中國際機場，擴大機場與清水車站的大眾運輸連結，並為方便旅客出國回國，導入公車首創2層大型行李放置區，方便入境旅客也能快速搭乘公車轉乘至市區，海線民眾也可以利用及轉乘台鐵、洽公、購物、就醫，帶動台中機場航班數大幅成長。

以往台中國際機場聯外公車路線並未經過沙鹿鹿寮商圈及清水車站，近來隨著機場國際航班增加，與海線各地的公共運輸需求逐漸提升，提升台鐵海線車站與機場間的接駁服務，睿奕交通調整679副公車路線，自2月28日起調整679副公車路線，將行駛台灣大道八段、中山路、中清路等路段，並停靠沿線公車站位，提供平日8班、假日8班服務。

台中市交通局指出，679路正線平日班次將由原有的每日12班增加至24班，假日班次則由16班增加至26班，為周末遊客和當地居民提供更多選擇，而「新版679副公車路線，海線居民更方便往返機場，轉乘其他公車路線前往大雅、神岡、西屯、豐原、潭子等地」，全面提供無障礙設施，便利各類民眾的乘車需求。