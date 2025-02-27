台中海線居民更方便了 679副路線2／28起延駛清水車站至機場
海線居民搭公車前往台中國際機場更方便了！台中市交通局宣布自2月28日起，調整679副公車路線，延駛至清水車站及台中國際機場，擴大機場與清水車站的大眾運輸連結，並為方便旅客出國回國，導入公車首創2層大型行李放置區，方便入境旅客也能快速搭乘公車轉乘至市區，海線民眾也可以利用及轉乘台鐵、洽公、購物、就醫，帶動台中機場航班數大幅成長。
以往台中國際機場聯外公車路線並未經過沙鹿鹿寮商圈及清水車站，近來隨著機場國際航班增加，與海線各地的公共運輸需求逐漸提升，提升台鐵海線車站與機場間的接駁服務，睿奕交通調整679副公車路線，自2月28日起調整679副公車路線，將行駛台灣大道八段、中山路、中清路等路段，並停靠沿線公車站位，提供平日8班、假日8班服務。
台中市交通局指出，679路正線平日班次將由原有的每日12班增加至24班，假日班次則由16班增加至26班，為周末遊客和當地居民提供更多選擇，而「新版679副公車路線，海線居民更方便往返機場，轉乘其他公車路線前往大雅、神岡、西屯、豐原、潭子等地」，全面提供無障礙設施，便利各類民眾的乘車需求。
局長葉昭甫指出，這次強化台中國際機場周邊公共運輸服務，協調「睿奕」交通公車，目前每日提供清晨6時至晚上11時逾100個班次往返朝馬、水湳、豐原、台中、沙鹿、高鐵台中站等轉運節點；更參考國外機場巴士設計，在部分車輛導入全國首創的2層大型行李放置區，讓機場旅客行李在車上也有位子。679路公車相關乘車資訊可到「台中市即時公車動態資訊」網站查閱，或到交通局官網下載「台中公車」APP。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言