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台中高接梨遭低溫侵襲受災逾3成 果農今年損失慘重

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
東勢梨初估損失超過3成，立法院副院長江啟臣赴果園勘災 籲農業部啟動天災現金救助。圖／江啟臣提供
東勢梨初估損失超過3成，立法院副院長江啟臣赴果園勘災 籲農業部啟動天災現金救助。圖／江啟臣提供

台中市東勢、后里高接梨產區受今年1、2月接連低溫寒流侵襲，導致結穗存活率不佳，初估農損超過3成，造成果農損失慘重。

繼江啟臣赴東勢果園勘災後，立委楊瓊瓔今天也邀相關單位，前往后里區梨農果園實地會勘，聽到農民的心聲，現場初步調查災損率已達到天然災害現金救助標準，要求中市農業局盡速彙整資料，報請農業部辦理現金救助，減輕農民損失。

后里農民表示，一般從12月開始嫁接高接梨，當梨穗開花時，連續遭遇強烈寒流低溫來襲，造成梨穗生長停滯及落花等問題，不少梨農就開始展開補嫁架新梨穗的翻刀作業，部分梨園更有翻刀多達2次紀錄，但農民無奈表示，高接梨非常嬌貴，嫁接梨穗後開花結實期間冷不得、熱不得，稍有不對，嫁接的梨穗就會報銷。

果樹產銷班指出，今年寒流、強烈冷氣團一波接一波，首次嫁接的梨穗僅約1成存活，即使「翻刀」重新嫁接新梨穗，初期生長不錯，仍因寒害等天候因素，導致養分送不上來，存活率低，損失慘重，初估台中地區損失率平均超過3成。

楊瓊瓔強調，極端氣候帶來的挑戰愈來愈嚴峻，這不只是個別農民的問題，而是整個產業的危機，高接梨目前嫁接成本每公頃就要30萬元，補助金額遠遠不足，希望相關單位可以提高補助金額，幫助梨農減少損失金額，別讓農民們血本無歸。

農糧署中區分署表示，此次寒害災損情形已達天然災害救助標準，將依照兩位立委的要求，請中市農業局盡速報請農業部辦理現金救助，會加速公告作業程序，請受到災損的農民在公告發出後盡速到所屬公所申報，依農業天然災害救助辦法規定，高接梨每公頃現金救助6萬2000元。

后里高接梨產區受低溫寒害襲，導致結穗存活率不佳， 立委楊瓊瓔籲農業部啟動天災現金救助。圖／楊瓊瓔提供
后里高接梨產區受低溫寒害襲，導致結穗存活率不佳， 立委楊瓊瓔籲農業部啟動天災現金救助。圖／楊瓊瓔提供
后里高接梨產區受低溫寒害襲，導致結穗存活率不佳， 立委楊瓊瓔籲農業部啟動天災現金救助。圖／楊瓊瓔提供
后里高接梨產區受低溫寒害襲，導致結穗存活率不佳， 立委楊瓊瓔籲農業部啟動天災現金救助。圖／楊瓊瓔提供
東勢梨初估損失超過3成，立法院副院長江啟臣赴果園勘災 籲農業部啟動天災現金救助。圖／江啟臣提供
東勢梨初估損失超過3成，立法院副院長江啟臣赴果園勘災 籲農業部啟動天災現金救助。圖／江啟臣提供

寒流 災損 農民

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