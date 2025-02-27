中部空氣品質不佳 彰化縣府啟動緊急應變機制

中部空氣品質今天為橘色提醒等級，彰化縣政府啟動緊急應變機制，加強取締污染，並要求中火、麥寮電廠進行相關應變作為。

彰化縣環保局指出，今天偏東風，伴隨局部霧或低雲影響能見度，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，中部空品區為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級，預估持續至3月1日，提醒民眾減少戶外劇烈活動。

環保局表示，因應空氣品質不良，縣府啟動緊急應變機制，通知轄內屬中央主管機關指定的5家公私場所採行降載減排及強化防制設備操作，並通知前74大公私場所執行空污自主管理，廟宇須配合環保祭祀，營建工地加強空污防制。

此外，環保局鎖定露天燃燒熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛，並在重要路口進行車輛怠速稽查；縣府也要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關應變作為，減緩中部空氣品質惡化。