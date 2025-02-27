中部空氣品質不佳 彰化縣府啟動緊急應變機制
中部空氣品質今天為橘色提醒等級，彰化縣政府啟動緊急應變機制，加強取締污染，並要求中火、麥寮電廠進行相關應變作為。
彰化縣環保局指出，今天偏東風，伴隨局部霧或低雲影響能見度，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，中部空品區為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級，預估持續至3月1日，提醒民眾減少戶外劇烈活動。
環保局表示，因應空氣品質不良，縣府啟動緊急應變機制，通知轄內屬中央主管機關指定的5家公私場所採行降載減排及強化防制設備操作，並通知前74大公私場所執行空污自主管理，廟宇須配合環保祭祀，營建工地加強空污防制。
此外，環保局鎖定露天燃燒熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛，並在重要路口進行車輛怠速稽查；縣府也要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關應變作為，減緩中部空氣品質惡化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言