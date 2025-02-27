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彰化芬園福榕宮發財金6成未還停辦 改換1元錢母

中央社／ 彰化27日電

彰化縣花壇鄉文德宮及芬園鄉大竹村福榕宮皆面臨發財金呆帳問題，對廟方造成財務壓力。其中，以免費提供泡麵聞名的福榕宮更因此從今年停辦借金，改成讓民眾換1元錢母。

文德宮開辦發財金10年，每年約有2成沒還，累計新台幣約600萬元呆帳，廟方只好透過裁減人力等方式，勉強打平支出。

福榕宮副主委許池沼今天告訴中央社記者表示，廟方從民國108年起，每年過年農曆初一至初六舉辦借發財金活動，可借600元，借期1年，隔年過年前會寄明信片或致電提醒還金。

不過，許池沼說，112年將近8成發財金未還，113年有6成沒還，因廟方每年還須支付約400萬元購買泡麵，實在吃不消，因此今年停辦借發財金。

許池沼指出，雖然停辦借金活動，但廟方改採換錢母方式，提供1元讓民眾自由換取。

泡麵 發財金 過年

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