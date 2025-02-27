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3／2食安盃馬拉松 中市府宣傳短片取經韓國黑白大廚

中央社／ 台中27日電

「2025第一屆食安馬拉松」3月2日在中央球場登場。台中市府拍攝宣傳短片，副市長鄭照新擔任評審，局處長分飾黑、白湯匙，活動有美食補給品、豪華伴手禮，推廣運動及食安。

台中市政府推出「2025第一屆食安盃馬拉松」3月2日在中央球場熱鬧登場，推廣食品安全與路跑健康的重要性；食安盃馬拉松宣導影片，已在運動局臉書（Facebook）粉絲專頁上架。

宣傳影片取經韓國綜藝節目黑白大廚，運動局今天透過新聞稿說明，鄭照新化身「米其林32星主廚」，運動局長游志祥飾演黑湯匙、運動狂人，他仔細擦拭完賽獎牌，衛生局長曾梓展飾演白湯匙、催食安，順勢推廣食安教育，2人上演挑戰賽，各自端出拿手好菜。

運動局指出，此次活動三大亮點，頂級美食補給品、超豪華伴手禮、超慢跑教練陪跑；鄭照新透露，自己需要時間鍛鍊，否則恐怕跑不完馬拉松，但是他願意以身作則，利用時間開始運動，也為4月份將推出的減重獎勵競賽作準備。

運動局補充說明，食安盃馬拉松規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里一般路跑組及5公里健康趣味組，路線經過中央公園、大雅中科公園、潭雅神綠園道等著名地標、景點；補給品皆為通過HACCP認證的業者生產，完賽禮則有威士忌（半馬及全馬組）、素麵、85度C濾掛式咖啡、蛋白穀飲黑五珍等。

運動 食安 馬拉松

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