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年初低溫影響 台中后里梨穗存活率低

中央社／ 台中27日電

受到年初低溫影響，台中市后里區高接梨穗存活率不佳。立委楊瓊瓔今天邀集相關單位會勘，初步調查災損率平均近3成，中市府協助農民彙整資料，報請農業部辦理現金補助。

台中市后里區為高接梨產地，受到今年1、2月接連低溫侵襲，后里區高接梨穗存活率不佳。國民黨籍立委楊瓊瓔今天上午邀集農業部台中區農改場、農糧署中區分署、台中市農業局等單位，前往后里區梨農果園會勘。

果樹產銷班第四班班長林添償指出，今年初低溫一波波，首次嫁接的梨穗僅約1成存活，即使重新嫁接新梨穗，仍因氣候因素存活率低，損失慘重。有梨園多達2次翻刀紀錄。

台中區農業改場場長楊宏瑛表示，梨穗嫁接期約為12月至隔年2月，此次災損情況，儘管嫁接初期生長不錯，後續碰到低溫，導致養分送不上來影響結果率。

楊瓊瓔說，高接梨是一年一收的農作物，若梨穗嫁接不成功，等於農民一年的心血都將白費。農糧署中區分署分署長徐煇妃表示，此次災損情形已達天然災害救助標準，請農業局彙整資料報請農業部辦理現金救助。

中市農業局表示，市府補助復耕資材，可購置防治資材及有機質肥料等。極端氣候影響，呼籲梨農多加投保，分散天然災害風險。

低溫 后里 農業部

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