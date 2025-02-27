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彰化芬園泡麵土地公停辦借發財金 嘆「6成呆帳」吃不消

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
芬園鄉大竹村福榕宮以「土地公請吃泡麵」聞名，6年前也開辦擲筊借發財金活動，但卻累積高達6成「呆帳」，廟方今年決定停辦借發財金。圖／許池沼提供
芬園鄉大竹村福榕宮以「土地公請吃泡麵」聞名，6年前也開辦擲筊借發財金活動，但卻累積高達6成「呆帳」，廟方今年決定停辦借發財金。圖／許池沼提供

彰化縣芬園鄉大竹村福榕宮以「土地公請吃泡麵」聞名，6年前也開辦擲筊借發財金活動，但6年來卻累積高達6成「呆帳」，廟方今年決定停辦，讓信徒也覺得很可惜。

不少民眾喜歡向土地公求發財金，希望在土地公庇佑下有好財運，雖然有人借了發財金後會加倍奉還，但也有不少人「只借不還」，讓廟方累積呆帳愈來愈多。

芬園鄉大竹福榕宮因免費讓信眾吃泡麵補財庫而聞名，福榕宮副主委許池沼表示，2019年起廟方也在農曆年的大年初一到初六舉辦借發財金活動，只要向土地公擲筊獲1個聖杯，就可以借600元發財金，借期是1年，每年約有逾200人來借。

但6年來福榕宮借出的發財金竟有6成呆帳，即使打電話或寄明信片催繳，借款人依舊沒還，由於年年如此，福榕宮決定今年停辦，至於被欠款部分，廟方說就看他們對福德老爺的心意了，一般而言，有借有還才能讓財運愈來愈亨通。

無獨有偶，彰化縣花壇鄉文德宮戴官帽的土地公也吸引許多民眾來參拜求財運，文德宮10年前也開辦借發財金，只要向福德老爺求得一聖杯，即可獲借600元錢母，借期一年，但十年來已借出3千萬元，也有2成借出的發財金未還，已累計約600萬元呆帳，讓廟方也大感吃不消。

土地公 彰化 發財金

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