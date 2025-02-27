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大雅廚具回饋地方 捐LED電視牆給台中大雅國中今啟用
大雅廚具公司回饋地方，關心地方教育發展，今天捐贈啟用大型LED電視牆給台中市大雅國中，大型電視牆設在學校附近路口很顯目，可為學校宣傳行銷；大雅廚具董事長夫人楊素貞，也是大雅國中校友會創會理事長，她說社區國中生就像自己孫子孫女，捐電視牆回饋母校。
今天捐贈啟用的大型電視牆長576公分，寬330公分，設在大雅區學府路與學府路250巷口，可提升學校教學和活動品質，社區民眾經過學校，就可清楚看到學校活動內容。
大雅廚具今天也捐10萬元給大雅國中，協助推動校內閱讀計畫，讓學校「麥香書房」藏書更豐富，台中市教育局長蔣偉民今天在活動中表示，台中市長盧秀燕很重視學生學習環境和科技發展，市府將持續推動各項教育資源優化。
楊素貞表示，她希望透過這次捐贈達拋磚引玉效果，吸引更多社會資源投入教育發展，讓學生們有更好的學習環境。
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