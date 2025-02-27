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盧秀燕日本行第三天訪名古屋巨蛋 簽訂友好交流備忘錄
台中市長盧秀燕日本行，昨天到愛知縣名古屋市拜會市府；過去台中與名古屋簽訂觀光友好交流協定，昨簽訂友好交流備忘錄，全面擴大合作面向。盧稍晚也參觀日本職棒中日龍隊的主場館名古屋巨蛋，特別關心人工草皮的設置方式，如何在棒球場館舉辦演藝活動。
盧秀燕24日出發訪日，前2天都在北海道，昨天是第三天，一早從北海道搭飛機到名古屋，拜會名古屋市長廣澤一郎，簽訂友好交流備忘錄。盧表示，兩市2019年簽訂觀光友好交流協定，較局限於觀光業務，今後將全面擴大，經貿、教育、文化、旅遊，甚至可以涵蓋行政業務。
盧秀燕表示，名古屋與台中相似，都位於島嶼的地理中心，以工業創新起家，人口也相近，名古屋230萬人，台中280萬人，未來名古屋的事就是台中的事。廣澤一郎說，兩市過去互相舉辦夜市活動，向雙方市民介紹兩地夜市的觀光魅力，今後除了觀光，將展開多種多樣城市交流，也要促進民間團體交流。
盧秀燕下午到名古屋巨蛋，由名古屋株式會社專務取締役真能秀久接待，介紹主場館的營運模式，參訪場館各處設施。
盧秀燕表示，名古屋巨蛋由中日新聞經營，也是中日龍的主場，整個場館為棒球設計，比照東京與大阪巨蛋，人工草皮採固定式，與北海道的2個巨蛋不同；不過名古屋巨蛋每年也有約30天對外出租辦演藝活動，會採取加蓋或軟墊等方式保護草皮，這種類型的多元化經營也值得台中參考。
市府補充，名古屋巨蛋1997年啟用，為民間自主投資興建，可容納約4萬500人，以職棒比賽為主，也會舉辦各類體育賽事、演唱會和大型展覽，是日本中部地區的重要活動場館。
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