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盧秀燕日本行第三天訪名古屋巨蛋 簽訂友好交流備忘錄

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）與名古屋市長廣澤一郎（右）簽訂兩市的友好交流備忘錄，全面擴大合作交流面向。圖／市府提供
台中市長盧秀燕（左）與名古屋市長廣澤一郎（右）簽訂兩市的友好交流備忘錄，全面擴大合作交流面向。圖／市府提供

台中市長盧秀燕日本行，昨天到愛知縣名古屋市拜會市府；過去台中與名古屋簽訂觀光友好交流協定，昨簽訂友好交流備忘錄，全面擴大合作面向。盧稍晚也參觀日本職棒中日龍隊的主場館名古屋巨蛋，特別關心人工草皮的設置方式，如何在棒球場館舉辦演藝活動。

盧秀燕24日出發訪日，前2天都在北海道，昨天是第三天，一早從北海道搭飛機到名古屋，拜會名古屋市長廣澤一郎，簽訂友好交流備忘錄。盧表示，兩市2019年簽訂觀光友好交流協定，較局限於觀光業務，今後將全面擴大，經貿、教育、文化、旅遊，甚至可以涵蓋行政業務。

盧秀燕表示，名古屋與台中相似，都位於島嶼的地理中心，以工業創新起家，人口也相近，名古屋230萬人，台中280萬人，未來名古屋的事就是台中的事。廣澤一郎說，兩市過去互相舉辦夜市活動，向雙方市民介紹兩地夜市的觀光魅力，今後除了觀光，將展開多種多樣城市交流，也要促進民間團體交流。

盧秀燕下午到名古屋巨蛋，由名古屋株式會社專務取締役真能秀久接待，介紹主場館的營運模式，參訪場館各處設施。

盧秀燕表示，名古屋巨蛋由中日新聞經營，也是中日龍的主場，整個場館為棒球設計，比照東京與大阪巨蛋，人工草皮採固定式，與北海道的2個巨蛋不同；不過名古屋巨蛋每年也有約30天對外出租辦演藝活動，會採取加蓋或軟墊等方式保護草皮，這種類型的多元化經營也值得台中參考。

市府補充，名古屋巨蛋1997年啟用，為民間自主投資興建，可容納約4萬500人，以職棒比賽為主，也會舉辦各類體育賽事、演唱會和大型展覽，是日本中部地區的重要活動場館。

名古屋巨蛋是日本職棒中日龍隊主場館，啟用20多年，雖然以棒球賽事為主，每年也會有約30天舉辦其他大型活動。圖／市府提供
名古屋巨蛋是日本職棒中日龍隊主場館，啟用20多年，雖然以棒球賽事為主，每年也會有約30天舉辦其他大型活動。圖／市府提供
盧秀燕特別關心名古屋巨蛋的人工草皮設置方式，在採取固定草皮的情況下，舉辦其他大型活動時如何保護草皮。圖／市府提供
盧秀燕特別關心名古屋巨蛋的人工草皮設置方式，在採取固定草皮的情況下，舉辦其他大型活動時如何保護草皮。圖／市府提供

名古屋 日本 盧秀燕

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