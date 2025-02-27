彰化萬人健檢4月12日起跑 做癌篩領禮券最高600元
彰化縣今年萬人健檢活動將於4月12日在田尾國民中學開跑，預計全縣26鄉鎮市共舉辦31場次；此外，為鼓勵民眾踴躍參加篩檢，縣府推出「做癌篩送禮券」，最多可領600元。
彰化縣政府今天發布新聞稿指出，今年整合式健康篩檢活動分2階段，第1階段除成人健檢項目外，並加驗高密度脂蛋白、B肝抗原、C肝抗體、甲型胎兒蛋白、子宮頸抹片檢查、口腔黏膜篩檢、大腸直腸癌篩檢、胃幽門桿菌篩檢及胸部X光檢查等項目。
第2階段為專科醫師現場解說檢查結果，並提供衛教、轉介諮詢與乳癌篩檢服務等。萬人健檢日程表可至彰化縣衛生局網站相關頁面查詢：https://reurl.cc/EgAoWg。
縣府衛生局表示，癌症篩檢可透過早期診斷改善死亡率，今年起衛生福利部擴大癌症篩檢年齡及項目，彰化縣民且符合癌症篩檢資格者，可參加「做癌篩送禮券」活動，完成1項可領取價值新台幣100元禮券，最多可領600元。
衛生局指出，「做癌篩送禮券」活動時間為民國114年1月1日至11月30日，可至有配合活動的醫療院所進行篩檢並領取禮券，或至縣內27所衛生所領取。
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