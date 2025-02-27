彰化大佛看不清了…今空氣品質不佳 外出可戴口罩

中央氣象署今天上午發布濃霧特報，雖然彰化不在範圍內，但上午彰化市區也明顯「霧茫茫」，民眾發現連原本看得到的彰化大佛，也一片矇矓，而彰化市、二林鎮等地區空氣品質也不佳，均在「橘色提醒」至「紅色警示」區間，民眾外出可戴口罩做好自身健康防護。

中央氣象署今天上午發布的濃霧特報在金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至臺中已或將出現能見度不足200公尺的現象，雲林及馬祖能見度亦較低。

彰化縣雖不在濃霧特報範圍內，但今天上午9點多彰化市區民眾開車時發現一片霧矇矇，原本在彰化市可看到的八卦山大佛，也被一層霧包圍，顯得矇矓不清，民眾議論到底是濃霧還是空氣品質不佳？

根據根據環境部空氣品質監測網顯示，今天上午彰化縣二林的空氣品質指標AQI從145「橘色提醒」飆高到155「紅色警示」，彰化市AQI為118也達「橘色提醒」，員林115、線西129、大城132均達「橘色提醒」，民眾外出時可戴口罩做好自身防護。