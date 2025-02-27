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影／停車位常被占 豐原慈濟、中正公園停車場預定5月收費
為解決公用停車場常被部分車主占用車位問題，豐原慈濟、中正公園停車場將收費，豐原區公所預計下月公開招標，委外廠商申請停車場證後，目標在5月開始委外營運，這二處公園停車場停車將需付費。
豐原區公所表示，豐原部分公用停車場目前未收費，常有民眾抱怨，停車位被長期占用，曾看過附近商家或住戶長期停車，轎車一開出，立即開另一輛車停放，其他車輛完全沒機會停車。
記者今天到豐原慈濟公園停車場觀察，公園位於豐原區豐東路上，停車場在公園大門右側，30多個轎車停車位已被停滿，還有車輛開進後任意停放，沒停在停車格內。
豐原區公所表示，公用停車場不應被長期占用，需流通使用，才能解決市區停車空間不足問題，豐原區中正公園停車場在921地震後地面受損不平，目前已整修完工，中正公園和慈濟公園停車場將委外經營，要收費以促進停車流動率，本月整理招標文件，預計3月公開招標，4月決標，廠商申請停車場證，目標5月委外營運。
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