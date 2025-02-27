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綠能助行車安全 大雪山林道設太陽能警示燈

中央社／ 台中27日電

台中市和平區大雪山林道是通往熱門的鳶嘴山步道及大雪山國家森林遊樂區必經道路。林業及自然保育署台中分署在林道轉彎處防撞桿上方，裝設太陽能警示燈，使用綠能提升遊客用路安全。

林業保育署台中分署今天發布新聞稿表示，大雪山林道是登山健行、賞鳥人士最喜愛的地點之一，沿途林相變化豐富，深受喜愛大自然、登山及賞鳥愛好者前往賞景遊憩。林道因海拔及地形影響，常有濃霧發生，且冬季時節白晝較短、黑夜較長，遊客於傍晚下山時常已天黑。

台中分署為提升行車安全，在林道沿線多處地點利用既有防撞桿，加裝環保太陽能警示燈，在天色昏暗時，提醒遊客行進方向及減速慢行，使用綠能源每日自動充電及閃燈，讓旅遊安全再升級。

台中分署指出，近期大雪山國家森林遊樂區內山櫻花已綻放、收費站的梅花、杏花也一同盛開，妝點山區粉紅與白的浪漫組合，更吸引冠羽畫眉、紋翼畫眉等鳥類在花叢間吸食花蜜，228天連假歡迎民眾安排賞花之旅。

大雪山 森林遊樂區

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