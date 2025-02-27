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彰化大學校園櫻花美景兩樣情 一處眾人爭睹、一處自開落

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣校園櫻花美景之一的大葉大學，學生拍攝盛開的櫻花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣校園櫻花美景之一的大葉大學，學生拍攝盛開的櫻花。記者簡慧珍／攝影

冷鋒面一波波報到，低溫延長，本月下旬多地櫻花進入盛開期，彰化大葉大學歡迎民眾228連假到校，漫步櫻花樹下，觀賞綠色校園的春日美景。

彰化縣大葉大學自2005年起在校內沿著「大學道」帶狀種植櫻花，棵數超過1千株。總務長汪漢英今表示，大葉為營造繁花似錦，櫻花品種多，從山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、河津櫻、粉紅富士櫻、墨染櫻、枝垂櫻、福爾摩沙櫻、觀山櫻、泰國櫻到綠萼櫻，每一品種2月下旬到3月中旬接力開花。

汪漢英說，進入大葉校門，沿「大學道」右側前行，現在都能看到櫻花盛放，延伸到大葉濕地旁、圖書館後方「櫻花步道」、宿舍區，櫻花爭妍鬥麗，特別是進入校門口的「大學道」迎賓櫻，美景最為出色，是師生和遊客與的賞花熱點。

傳藝藝術學士學位學程學生張凱婷表示，她和同學下課時間到校內櫻花景點拍照，照片充滿春天氣息，她準備假日帶家人、朋友來學校賞櫻。企業管理學系學生謝佳儀也說，課餘時間在校園捕捉櫻花美景，格外開心。

彰化縣另一處校園櫻花在明道大學，進入校門後沿環校道路前進，在「鐸韻雅築」旁就有櫻花樹夾道，時值花季，櫻花盛開很美麗，不過明道大學已退場，沒像昔日有眾多師生欣賞，校園櫻花自開自落，令人惋惜。

彰化縣大葉大學師生到櫻花樹賞櫻。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大葉大學師生到櫻花樹賞櫻。記者簡慧珍／攝影

大葉大學 彰化 明道大學 校園 櫻花

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