彩虹眷村公園「落漆」？台中市府出手修復「再現彩虹」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
彩虹眷村一旁的彩虹公園斑駁挨批「落漆」，台中市府出手修復、補漆，讓圍牆「再現彩虹」。圖／中市府提供
彩虹眷村一旁的彩虹公園斑駁挨批「落漆」，台中市府出手修復、補漆，讓圍牆「再現彩虹」。圖／中市府提供

國際級知名景點台中「彩虹眷村」每年吸引國內外遊客打卡朝聖，但去年創作者彩虹爺爺黃永阜過世後，公園圍牆處處斑駁、脫漆，挨批「落漆」；台中市建設局啟動彩繪維護作業，讓圍牆「重現彩虹」，恢復往日繽紛色彩。

市議員何文海去年底質詢時說，「彩虹眷村」因黃永阜繽紛多彩的素人彩繪，吸引國內外遊客朝聖，但一旁彩虹公園圍牆卻處處斑駁，大批觀光客遠道而來，先看到竟是「落漆的公園」，建議市府加速改善。

建設局長陳大田說，彩虹藝術公園圍牆彩繪，是2014年公園啟用時，文化局邀請黃永阜與在地居民共同創作，以鮮豔多彩的風格與彩虹眷村相呼應。

陳大田指出，為守護這片色彩斑斕的藝術，建設局與文化局多次會勘研議啟動維護作業，在清理牆面青苔後，由文化局媒合明道中學美術社老師協助修補斑駁脫落漆面，依循原創配色調漆上色，並參照彩虹眷村前廣場的彩繪以補漆方式修復，圍牆彩繪維護工程24日完成，歡迎民眾前往感受彩虹藝術公園的繽紛藝術及多彩魅力。

彩虹眷村一旁的彩虹公園斑駁挨批「落漆」，台中市府出手修復、補漆，讓圍牆「再現彩虹」。圖／中市府提供
彩虹眷村一旁的彩虹公園斑駁挨批「落漆」，台中市府出手修復、補漆，讓圍牆「再現彩虹」。圖／中市府提供
彩虹眷村一旁的彩虹公園斑駁挨批「落漆」，台中市府出手修復、補漆，讓圍牆「再現彩虹」。圖／中市府提供
彩虹眷村一旁的彩虹公園斑駁挨批「落漆」，台中市府出手修復、補漆，讓圍牆「再現彩虹」。圖／中市府提供

彩繪 彩虹眷村 文化局

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