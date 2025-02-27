彩虹眷村公園「落漆」？台中市府出手修復「再現彩虹」

國際級知名景點台中「彩虹眷村」每年吸引國內外遊客打卡朝聖，但去年創作者彩虹爺爺黃永阜過世後，公園圍牆處處斑駁、脫漆，挨批「落漆」；台中市建設局啟動彩繪維護作業，讓圍牆「重現彩虹」，恢復往日繽紛色彩。

市議員何文海去年底質詢時說，「彩虹眷村」因黃永阜繽紛多彩的素人彩繪，吸引國內外遊客朝聖，但一旁彩虹公園圍牆卻處處斑駁，大批觀光客遠道而來，先看到竟是「落漆的公園」，建議市府加速改善。

建設局長陳大田說，彩虹藝術公園圍牆彩繪，是2014年公園啟用時，文化局邀請黃永阜與在地居民共同創作，以鮮豔多彩的風格與彩虹眷村相呼應。