彩虹眷村公園「落漆」？台中市府出手修復「再現彩虹」
國際級知名景點台中「彩虹眷村」每年吸引國內外遊客打卡朝聖，但去年創作者彩虹爺爺黃永阜過世後，公園圍牆處處斑駁、脫漆，挨批「落漆」；台中市建設局啟動彩繪維護作業，讓圍牆「重現彩虹」，恢復往日繽紛色彩。
市議員何文海去年底質詢時說，「彩虹眷村」因黃永阜繽紛多彩的素人彩繪，吸引國內外遊客朝聖，但一旁彩虹公園圍牆卻處處斑駁，大批觀光客遠道而來，先看到竟是「落漆的公園」，建議市府加速改善。
建設局長陳大田說，彩虹藝術公園圍牆彩繪，是2014年公園啟用時，文化局邀請黃永阜與在地居民共同創作，以鮮豔多彩的風格與彩虹眷村相呼應。
陳大田指出，為守護這片色彩斑斕的藝術，建設局與文化局多次會勘研議啟動維護作業，在清理牆面青苔後，由文化局媒合明道中學美術社老師協助修補斑駁脫落漆面，依循原創配色調漆上色，並參照彩虹眷村前廣場的彩繪以補漆方式修復，圍牆彩繪維護工程24日完成，歡迎民眾前往感受彩虹藝術公園的繽紛藝術及多彩魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言