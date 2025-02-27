發財金呆帳達2成 害廟宇裁員

不少宮廟供信眾求借「發財金」，彰化縣花壇鄉文德宮開辦10年，已借出3千萬元，卻有兩成未還，累計約600萬元「呆帳」，令廟方吃不消；反觀，南投竹山紫南宮單是去年就借金4億，還金則達7億元，雖然累計呆帳逾5千萬元，廟方卻不擔心，寄一次「還金通知」即不再催繳。

花壇鄉文德宮取經紫南宮，從2014年起，開辦信眾求借發財金，只要滿20歲備有身分證明文件，向福德老爺求得一次聖杯，即可獲借600元錢母，借期一年。

文德宮總幹事陳榮昌說，文德宮每年平均約5千人借金，以每人求借600元，累計10年借出約3千萬元，一年到期，廟方即會發通知還錢，但每年都會約有兩成「有借不還」，累計「呆帳」達600萬元。

有的信眾會加碼還錢，陳榮昌說，一般多還100、200元，頂多1千元，上萬就少之又少，沒辦法像紫南宮有大手筆的還錢，因此服務中心原有3名員工，裁去1人，才勉強打平。

南投縣竹山鎮紫南宮以求借發財金聞名，只要擲出「聖杯」，第1次擲出可借到600元，第2次擲出減為500元，以此類推，再持身分證件登記求金，由於紫南宮每月遊客超過50萬人次，借金人數相當多。

紫南宮表示，很多借金信眾都會「加倍奉還」，紫南宮去年借金約4億元，還金則超過7億元，有建商一次就還了320萬元，答謝土地公庇佑、生意興隆。

紫南宮指出，一般信眾都是一年內還金，但也有忘了還金，呆帳超過5千萬元，紫南宮一段時間會寄出「還金通知」，提醒若有借金最好春節前還金再求金，財氣才會不斷流通，如果信眾真的困難或忘了還款，紫南宮寄出一次通知後，就不會再催繳。