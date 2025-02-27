台中新光三越懸掛物拆除 中市府展延至下月底

台中新光三越氣爆釀4死，罹難的2名樓管昨天告別式，澳門鄧姓四代7口2死5傷，2歲女童頭部重創，至今仍昏迷，昨由父母陪同搭醫療專機返澳，包機費由新光三越埋單。新光三越中港店12樓外牆懸掛仍在拆除，市府同意拆除時間展延至3月31日。

氣爆事件罹難的34歲陳姓男樓管和23歲林姓女樓管家屬昨天分別在台中、新竹舉辦告別式，新光三越董事長吳東昇、總經理吳昕陽分赴新竹、台中與祭。吳昕陽鞠躬致歉，表示氣爆事件造成社會關心與不安，新光三越致上最深歉意，也會盡應有責任。

澳門鄧姓一家來台旅遊遇氣爆，56歲阿公與58歲阿嬤死亡，2歲女童顱骨骨折昏迷，轉院到中國醫藥大學附設醫院，術後仍昏迷在加護病房觀察。中國附醫證實女童已經離院，由醫療專機送回澳門，新光三越也表示，鄧家人昨全數返澳，費用由新光三越埋單，後續也會持續關心。

發生氣爆的中港店12樓外牆，仍有被震出的窗框、牆面等危險懸掛物，市府要求25日前清理完畢，否則再處以30萬元罰鍰。新光三越表示，高樓作業困難，無法趕在25日拆除，且基於安全考量，需要裝設14面防護網，申請展延工期到3月31日。市府認為大樓氣爆案無處理前例，同意展延不罰鍰。

不少員工、廠商反映有私人物品、貨物或生鮮食物仍在大樓內，須進入取出。新光三越24日提送人員進出的安全防護計畫，市府審查後，認為缺少管制計畫、緊急應變計畫等6項內容，25日退件。新光三越昨天表示會盡速補件，通過隔天就開放人員進出。

新光三越3月1日到26日將在北中南舉辦銷售活動，提供中港店的品牌廠商與員工短期安置，第一階段涵蓋服飾、運動用品、家庭用品與食品，地點包含台中世貿一館、台中長榮酒店，以及新光三越台北信義店、台北南西店、台南新天地店。