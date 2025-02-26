慶台灣前進2026經典賽 中市府祭4/4職棒門票免費抽

台灣隊奪世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）最後一張晉級門票，中市府運動局今天表示，即起至3月3日到運動局官方臉書專頁留言，有機會抽到中信兄弟4月4日在台中洲際主場賽事門票。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊以6比3擊退西班牙隊，奪下最後一張晉級門票，順利打進明年2026世界棒球經典賽。

運動局今天透過文字稿表示，為慶祝台灣隊順利晉級明年經典賽正賽，即日起至3月3日中午12時前，到運動局官方臉書（Facebook）專頁留言想對台灣英雄說的話，即有機會抽到職棒中信兄弟4月4日在台中洲際主場賽事入場門票，將限量抽出50名幸運留言者。

台中市各國民暨兒童運動中心也推出加碼優惠活動，為慶賀台灣隊在此次資格賽總共奪得20分，自2月26日至3月17日，為期20天，前往台中市朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子運動中心及港區運動公園，即享健身房2人同行，1人免費1小時優惠。