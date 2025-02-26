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中捷藍線啟動機電標廉政平台 缺工缺料恐增預算

中央社／ 台中26日電

台中捷運藍線機電統包工程將開標，中市府今天啟動採購廉政平台。中市捷運局說，國際原物料上揚、缺工缺料嚴重，不排除追加預算，至於缺口數字，必須待明年土建標設計時確認。

中市府今天啟動「台中捷運藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程」機關採購廉政平台，市府副秘書長張大春、台中捷運工程局長蘇瑞文、中捷公司董事長顏邦傑、廉政署中部地區調查組組長劉俊杰、台中地檢署副襄閱主任檢察官李毓珮等人皆出席。

張大春會中表示，中捷藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程為巨額採購，金額達新台幣608億元，因此要求捷運局成立廉政平台保障採購人員權益，確保捷運建設品質，也避免受到不當外力干預，希望打造最好的捷運建設。

蘇瑞文接受媒體聯訪時表示，中捷藍線機電標是國際標，今年1月已公告招標，目前作業順利進行，預計3月11日將開標，若順利招標，機電部分最快可在今年6月動工，後續就可進行土建標招標開工。

蘇瑞文說，但由於目前國際原物料上揚、缺工缺料嚴重，2年前編列的總經費1615.14億元，不排除追加預算，至於缺口數字，必須待明年土建標設計時才能確認，會啟動向中央申請補助。

中市捷運局說明，中捷藍線主要沿台灣大道興建與設站，全長24.78公里，全線共設20座車站，高架車站8座，地下車站12座，並設置1座維修功能的龍井機廠。

中市捷運局指出，機電系統統包工程已於1月上網公告招標，後續將進行土建工程細部設計及監造等招標作業，土建工程細部設計及監造預計分為3個區段標案發包。未來藍線將採高架與地下段方式興建，預計民國123年通車。

台中捷運 廉政署

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