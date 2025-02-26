去年垃圾減量占全縣約一成五 彰化員林清潔隊榮獲考核冠軍
彰化縣去年7月起嚴格實施垃圾分類，截至年底全縣減少3萬多噸垃圾，縣府政府舉辦工作績效考核，員林市清潔隊勇奪資源回收考核冠軍，連同先前的環境清潔維護考核第一名，員林市清潔隊已拿到兩項冠軍。
員林市清潔隊長張道強今表示，垃圾減量不是一場競賽，而是全市民的共同目標，清潔隊員不僅每天稽查垃圾分類，也長年努力維護環境，能獲得兩項工作績效考核第一名，代表隊員每天堅守崗位，執行多項清潔與環境維護工作的成果。
彰化縣113年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核，員林市去年全年垃圾減量和前年相比，共減少4500公噸，是縣內第一個拿到兩項考核冠軍的清潔隊，隊長張道強認為垃圾減量成效是奪冠的關鍵因素，
張道強說，除了垃圾減量，清潔隊員全面整頓髒亂區域，減少違規棄置垃圾亂象，在市區和人潮密集處設置環保手作熄煙筒，減少隨手丟棄菸蒂，巡視街道，確保路面乾淨無廢棄物更是清潔隊員每日功課。
此外，也要宣導防治登革熱，落實「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊孳生風險；得獎後，員林清潔隊未來繼續加強垃圾分類宣導、提升環境維護效率，並持續優化設備與作業方式，讓市民享有更優質的生活環境。
彰化縣去年7月起實施嚴格垃圾分類新制，若垃圾袋內含超過12件可回收物或30%以上生熟廚餘，整車垃圾將被退運，員林市清潔隊5月超前部署，成立垃圾分類稽查小組，並在各清潔路線積極進行破袋檢查與加強宣導。
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