台中交通事故死亡人數六都下降最多 但行人死亡數上升

台中市府去年制定交通安全防制計畫，強化肇事路口、提升學校路口安全、強化指揮重點路口，初見成效，2024年交通事故死亡人數較2023年同期減少33人，降幅六都第一；另一方面，行人死亡數量卻增加5人，且老人、小孩增加較多，道安會報委員要求改善。

台中市府今天舉行第166次道路交通安全會報，主持人副市長黃國榮表示，近期「自然城市」（Nature Cities）期刊研究，台中在全球50萬人口以上城市中，步行便利性越居第49名，超過第50名的日本東京，市府也積極爭取中央補助辦理人本交通，去年底改善63處易肇事路口、140處校園周邊道路。

市警局交通大隊報告，去年交通事故24小時內死亡件數從169件下降到138件，死亡人數從171人下降到138人，以死亡人數來說，下降33人、19.3%排在六都降幅第一；放大到交通事故後30日內，去年1到11月死亡人數從292人下降到262人，降幅10.3%，仍是六都第一。

交通大隊指出，去年總執法件數194萬餘件，較前年減少41萬餘件；其中科技執法取締件數13萬6000件，較前年減少1萬6991件，科技執法路口事故也較前年減少644件，降幅約27%，執法成效初見；警局和教育局、監理所與社區合作，強化宣導。

道安會報委員表示，整體死亡減少表現不錯，酒駕死亡也減少45%，機車自撞則減少42%；相對的，行人死亡1到11月較前年同期增加5人，「行人地獄」應該是要重點執法的部分才對，尤其高齡者死亡人數增加6人、兒童增加4人，這部分需要加強。

道安會報委員也建議，機車自撞事故可能和電動車有關，現在電動機車越來越多，但駕駛對車輛性能不太熟悉，啟動速度快卻不知道如何正確煞車，應加強機車駕訓教育；另外義交很辛苦，但少部分義交不了解如何指揮，有時也會造成事故，需加強義交訓練。