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彰化員林年減4500噸垃圾 與田尾同獲資收特優

中央社／ 彰化縣26日電

彰化縣長王惠美於擴大主管會報中，表揚113年度資源回收考核績優鄉鎮市，由田尾鄉及員林市榮獲特優獎，其中率先成立破袋小組的員林市，去年比112年減少4500公噸垃圾。

彰化縣去年7月起實施垃圾分類新制，若1袋垃圾含超過12件可回收物或30％以上生熟廚餘，整車垃圾將被退運。

彰化縣政府今天透過新聞稿指出，26鄉鎮市年度垃圾減量及資源回收各項績效表現亮眼，王惠美昨天表揚113年度資源回收考核績優鄉鎮市。

特優獎為員林市、田尾鄉；優等獎為埔心鄉、和美鎮、北斗鎮；甲等獎為溪湖鎮、鹿港鎮；特別獎為埤頭鄉、二林鎮、永靖鄉、伸港鄉；大村鄉、田中鎮榮獲進步獎，共13鄉鎮市公所可獲得考核團體獎勵金新台幣120萬元。

彰化縣環保局表示，田尾鄉落實垃圾減量政策，資源回收率創新高，垃圾減量高達23%；員林市率先成立破袋小組推動稽查、宣導，垃圾減量達16.3%。

員林市公所清潔隊長張道強告訴媒體，去年5月成立稽查小組，積極進行破袋檢查並強化宣導，在全市15條垃圾清運路線及定點加強巡查，去年垃圾相較112年減量達4500公噸。

環保局呼籲，推動資源回收政策需要全民共同努力，希望大家將垃圾放在對的地方，讓廢棄物發揮價值，落實淨零綠生活。

員林 資源回收

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