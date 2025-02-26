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南投國姓80年老穀倉獲新生 搖身一變成文創園區
南投國姓鄉農會活化留存逾80年的舊穀倉，將其修復改造，外觀上大膽用色，並結合農村及客家元素，更保留碾米機、老櫥櫃及各式農器具，打造成文創園區，今揭牌啟用，老舊穀倉空間以新面貌見客，並成為推廣食農及在地農特產的基地。
國姓鄉農會指出，該農會於1941年成立，當時同步打造穀倉，由於穀倉空間至今已逾80年，老舊閒置，為此向農委會、縣府等單位爭取經費著手活化，5年前先改建為九二故事咖啡館販售農特產，再持續修復改造為「國姓農會文創園區」。
「國姓農會文創園區」以懷舊、客家、在地、再生為4大主軸，將老舊穀倉整闢出春耕廣場、夏耘廊道、秋收大廳、農民食堂、冬藏雅閣、食農教育中心、九二咖啡故事館、青農會所、農民集會所、豐收舞台等場域與展館，今揭牌啟用。
國姓農會文創園區今舉辦開幕典禮，並由該農會理事長胡水發、縣長許淑華、立委馬文君、農業部農民輔導司副司長陳怡任、前農業部長陳吉仲、行政院中部辦公室副執行長陳錦倫、國姓鄉長邱美玲、縣議員林芳伃等人共同揭幕，場面熱鬧。
南投縣長許淑華說，國姓鄉咖啡種植面積居全國之冠，並有鹿茸、枇杷、草莓等農特產，也是客家族群人口密集的大聚落，產業文化豐富多元，農會更將老舊穀倉空間重新規畫打造，變成地方特色景點，並成為推廣食農及在地農特產的基地。
國姓農會則表示，為讓穀倉跳脫陳舊感，外觀大膽用色，並結合農村及客家元素，內部空間則將碾米機、老櫥櫃及各式農器具巧妙融合，未來將定期舉辦書法展、音樂會等藝文活動，並提供DIY食農體驗，成為農民、藝術家和遊客的交流平台。
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