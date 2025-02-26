快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

聽新聞
0:00 / 0:00

南投國姓80年老穀倉獲新生 搖身一變成文創園區

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓鄉農會活化留存逾80年的舊穀倉，結合農村及客家元素，打造成文創園區，今揭牌啟用。圖／南投縣政府提供
南投國姓鄉農會活化留存逾80年的舊穀倉，結合農村及客家元素，打造成文創園區，今揭牌啟用。圖／南投縣政府提供

南投國姓鄉農會活化留存逾80年的舊穀倉，將其修復改造，外觀上大膽用色，並結合農村及客家元素，更保留碾米機、老櫥櫃及各式農器具，打造成文創園區，今揭牌啟用，老舊穀倉空間以新面貌見客，並成為推廣食農及在地農特產的基地。

國姓鄉農會指出，該農會於1941年成立，當時同步打造穀倉，由於穀倉空間至今已逾80年，老舊閒置，為此向農委會、縣府等單位爭取經費著手活化，5年前先改建為九二故事咖啡館販售農特產，再持續修復改造為「國姓農會文創園區」。

「國姓農會文創園區」以懷舊、客家、在地、再生為4大主軸，將老舊穀倉整闢出春耕廣場、夏耘廊道、秋收大廳、農民食堂、冬藏雅閣、食農教育中心、九二咖啡故事館、青農會所、農民集會所、豐收舞台等場域與展館，今揭牌啟用。

國姓農會文創園區今舉辦開幕典禮，並由該農會理事長胡水發、縣長許淑華、立委馬文君、農業部農民輔導司副司長陳怡任、前農業部長陳吉仲、行政院中部辦公室副執行長陳錦倫、國姓鄉長邱美玲、縣議員林芳伃等人共同揭幕，場面熱鬧。

南投縣長許淑華說，國姓鄉咖啡種植面積居全國之冠，並有鹿茸、枇杷、草莓等農特產，也是客家族群人口密集的大聚落，產業文化豐富多元，農會更將老舊穀倉空間重新規畫打造，變成地方特色景點，並成為推廣食農及在地農特產的基地。

國姓農會則表示，為讓穀倉跳脫陳舊感，外觀大膽用色，並結合農村及客家元素，內部空間則將碾米機、老櫥櫃及各式農器具巧妙融合，未來將定期舉辦書法展、音樂會等藝文活動，並提供DIY食農體驗，成為農民、藝術家和遊客的交流平台。

國姓鄉農會逾80年舊穀倉，打造成文創園區，空間重新整修空間，成為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會逾80年舊穀倉，打造成文創園區，空間重新整修空間，成為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會逾80年舊穀倉，打造成文創園區，空間重新整修空間，成為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會逾80年舊穀倉，打造成文創園區，空間重新整修空間，成為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉農會活化留存逾80年的舊穀倉，將其修復改造，外觀上大膽用色，並結合農村及客家元素，打造成文創園區。記者賴香珊／攝影
南投國姓鄉農會活化留存逾80年的舊穀倉，將其修復改造，外觀上大膽用色，並結合農村及客家元素，打造成文創園區。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會改建逾80年舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，保留展示早期各式農機具，也作為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會改建逾80年舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，保留展示早期各式農機具，也作為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會改建逾80年舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，保留展示早期各式農機具，也作為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會改建逾80年舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，保留展示早期各式農機具，也作為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會整修改造舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，並保留展示早期與稻穀、糧食相關的各式古物或農機具。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會整修改造舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，並保留展示早期與稻穀、糧食相關的各式古物或農機具。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會改建逾80年舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，並保留展示早期與稻穀、糧食相關的各式古物或農機具。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會改建逾80年舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，並保留展示早期與稻穀、糧食相關的各式古物或農機具。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會逾80年舊穀倉，打造成文創園區，空間重新整修空間，成為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會逾80年舊穀倉，打造成文創園區，空間重新整修空間，成為推廣食農及在地農特產的基地。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會改建逾80年舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，並保留展示早期與稻穀、糧食相關的各式古物或農機具。記者賴香珊／攝影
國姓鄉農會改建逾80年舊穀倉，重新整修空間打造成文創園區，並保留展示早期與稻穀、糧食相關的各式古物或農機具。記者賴香珊／攝影

客家 農會 食農教育

延伸閱讀

南投國姓農會文創園區開幕 喝咖啡認識客家文化

影／觀光逆差近900萬人次 許淑華憂觀光倒閉潮喊話中央

【重磅快評】攻擊徐巧芯母親是陸配？許淑華有3大失策

徐巧芯戶籍謄本澄清母親非陸配 許淑華：先交代家人詐騙、賭博

相關新聞

台中市教局人事大地震 副局長葉俊傑調參議一片錯愕

台中市政府教育局兩位副局長異動，副局長王淑懿提退，由主秘郭明洲接任，人事令已公布。另一位副局長葉俊傑調參議，發布突然，眾...

台中交通事故死亡人數六都下降最多 但行人死亡數上升

台中市府去年制定交通安全防制計畫，強化肇事路口、提升學校路口安全、強化指揮重點路口，初見成效，2024年交通事故死亡人數...

南投國姓80年老穀倉獲新生 搖身一變成文創園區

南投國姓鄉農會活化留存逾80年的舊穀倉，將其修復改造，外觀上大膽用色，並結合農村及客家元素，更保留碾米機、老櫥櫃及各式農...

228連假賞櫻去 彰化芬園花卉園區萬櫻齊放美不勝收

因去年接連颱風摧殘，櫻花枝葉斷折，重新發新枝影響，今年櫻花開得比往年晚，彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區內的萬櫻，將在二二八...

台中2量販店為經典賽提前打烊？ 鄉民得知這原因高喊「幸福企業」

台中市在地量販店大買家的北屯店和國光店，昨晚6時同時提前打烊，有民眾想吃蛋塔開車到賣場，才發現沒營業，網路上熱烈討論。有...

紫南宮借金呆帳5千萬元不怕 信眾「加倍奉還」求保佑

南投縣竹山鎮紫南宮以發財金聞名，有信眾忘了還金，呆債逾5千萬元，有信眾接到「土地公紅單」，才想起6年前借金未還，趕緊還金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。