228連假賞櫻去 彰化芬園花卉園區萬櫻齊放美不勝收

因去年接連颱風摧殘，櫻花枝葉斷折，重新發新枝影響，今年櫻花開得比往年晚，彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區內的萬櫻，將在二二八連假大開，園區不收門票，園主張洲府歡迎民眾前往賞櫻。

芬園鄉花卉生產遊憩園區是由神農獎得主張洲府經營，獨到的育種與栽培技術，博得「櫻花張」美譽，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻、桃園4號櫻及平地梅花等 。

張洲府說，園區櫻花往年大都在春節連假期間盛開，去年因颱風接連侵襲，園區櫻花斷折嚴重，重新吐新芽，以致延後開花，目前已經開到約8成，到二二八連假即會大開。

張洲府說，園區在二二八連假期間盛開的櫻花，包括河津櫻、八重櫻、洲府枝垂櫻，以及福爾摩沙櫻，有深紅、粉花及白色，爭妍鬥豔，美不勝收，由於氣象預告二二八連假的天氣很好，大家不用迢迢上山，就可以民眾前來園區賞櫻。

民也可以買一些盆景回去，不出門就可以欣賞櫻花，張洲府還教大家養櫻花、梅花的撇步，他說，櫻、梅都是常日照植物，買盆栽回去後，首先要注意排水， 二到三天澆水一次，在二、三個月後，就可以施肥了。

張洲府說，園區內遊憩設施齊全，搭有枝垂櫻隧道，並有木棧步道及公共廁所，停車還算方便。