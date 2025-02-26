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武陵農場櫻花紅粉佳人盛開 粉紅森林浪漫爆表

中央社／ 台中26日電

武陵農場櫻花季管制期延長，紅粉佳人、昭和櫻都已盛開，將農場妝點成粉紅森林，目前花開約8至9成，農場預估本週與下週花況最佳。福壽山農場千櫻園的櫻花則預估下週盛開。

受天候影響，今年高山櫻花大遲到，武陵農場櫻花季自2月8日開跑，原先預計至23日，但因櫻花晚開，櫻花季管制期延長至3月2日。武陵農場今天表示，目前農場內的主力櫻花紅粉佳人、昭和櫻都已盛開，花開約8至9成，粉紅色花朵將農場妝點為粉紅森林。

武陵農場官方臉書（Facebook）連日來不斷更新櫻花最新花況，遊客悠閒坐在櫻花樹下，享受微風輕撫，沐浴浪漫的櫻花雨，享受滿滿幸福感。

福壽山農場的千櫻園目前花開約2至3成，預估下週花況可達到滿開。農場以空拍角度分享千櫻園的櫻花現況，從高空俯視，粉紅櫻花在青山間綻放，提供不同視角的櫻花美景。

櫻花季 武陵農場 福壽山農場

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