台中2量販店為經典賽提前打烊？ 鄉民得知這原因高喊「幸福企業」

台中市在地量販店大買家的北屯店和國光店，昨晚6時同時提前打烊，有民眾想吃蛋塔開車到賣場，才發現沒營業，網路上熱烈討論。有人擔心是否出了什麼事，還有猜否是老闆和員工一起去看棒球經典賽了。後來才知，原來是店家體恤員工，30年第一次提前打烊，讓所有員工能好好聚在一起吃春酒。

事實上，大買家量販店昨天一早就曾在臉書公告，「旗下的北屯及國光兩家分店，將提早至18：00打烊。我們要去喝春酒！」，但仍有許多人沒有看到，才會撲了空。不過，等知道是老闆體恤員工，網友們也立即改口大讚「幸福企業」。

臉書「大里人聊天室2.0」昨有網友發文詢問，表示開車到賣場才發現沒營業，不知是何原因，還有人擔心是否出了什麼事？有網友則代為回覆，說是因為「春酒」才提早打烊，在網路上引發熱議。也有網友說「這樣員工才會有動力！」、「福利越來越好了」。

也有大買家員工PO出春酒現場照片，活動請到知名主持人沈玉琳主持，活動中笑料不動，還有人爭相和他合影，活動十分熱鬧。讓以前的老員工留言說，「以前春酒還是有營業耶，只有在停車場隨便吃吃辦活動而已，好羨慕關門喝春酒喔」。