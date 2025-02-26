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紫南宮借金呆帳5千萬元不怕 信眾「加倍奉還」求保佑

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮紫南宮香火鼎盛，許多信眾向土地公 去年借金金額超過4億元。記者江良誠／攝影
竹山鎮紫南宮香火鼎盛，許多信眾向土地公 去年借金金額超過4億元。記者江良誠／攝影

南投縣竹山鎮紫南宮以發財金聞名，有信眾忘了還金，呆債逾5千萬元，有信眾接到「土地公紅單」，才想起6年前借金未還，趕緊還金，更多信眾則是「加倍奉還」，去年紫南宮借金4億元，還金超過7億元，還有建商還金320萬元，答謝土地公庇佑、生意興隆。

紫南宮因求財靈驗，香火鼎盛，以借發財金、錢母，吸引大批信眾參香。紫南宮借發財金，是竹山社寮地區早年有不少子弟外出工作，紫南宮為幫助子弟，開放讓擲筊「借金」，庇佑子弟工作順遂、鴻圖大展。

有居民事業有成，慎重向土地公還金、還願，口耳相傳，紫南宮成求財運的象徵，廟方也對信眾開放借金服務，只要擲出「聖杯」，第1次擲出可借到600元，第2次擲出減為500元，以此類推。再持身分證件登記求金即可。

紫南宮每月遊客超過50萬人次，借金人數相當多，一般信眾都是一年內就還金、還願，但也有信眾還金忘了還金，呆帳金額超過5千萬元。紫南宮一段時間後，會寄出「還金通知」，提醒信眾記得還金。

通知單也被信眾笑稱是「土地公紅單」，王姓香客說，有一天在信箱收到紫南宮寄來的通知單，告知他2016年借金600未還。他嚇一跳，趕緊打電話向紫南宮查詢，確認自己真的借金600元，因為太忙忘記了，被土地公「催款」很不好意思，趕緊開車回紫南宮拜拜，並還金1千元。

紫南宮表示，去年借金總額約4億元，還金則超過7億元，有建商一次就還了320萬元。廟方提醒，若有借金最好春節前還金再求金，財氣才會不斷流通。不過，如果信眾真的困難或忘了還款，紫南宮寄出一次通知後，就不會再催繳。

有信眾笑稱，朋友借金多年沒還、也沒在怕，他一直督促朋友快點回紫南宮還金，也不曉得朋友這幾年一直花錢，是不是被土地公懲罰了。

竹山鎮紫南宮香火鼎盛，許多信眾向土地公借發財金求好運，去年借金超過4億元。記者江良誠／攝影
竹山鎮紫南宮香火鼎盛，許多信眾向土地公借發財金求好運，去年借金超過4億元。記者江良誠／攝影
竹山鎮紫南宮香火鼎盛，去年借金金額超過4億元。記者江良誠／攝影
竹山鎮紫南宮香火鼎盛，去年借金金額超過4億元。記者江良誠／攝影

土地公 朋友 紫南宮

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