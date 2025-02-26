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潭子綠空廊道自行車跨橋完工 解決自行車與平面車爭道問題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中潭子「綠空廊道自行車跨橋工程」已完工，全長465公尺跨橋解決自行車與平面車輛爭道問題。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中潭子「綠空廊道自行車跨橋工程」已完工，全長465公尺跨橋解決自行車與平面車輛爭道問題。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中潭子「綠空廊道自行車跨橋工程」已完工，全長465公尺跨橋解決自行車與平面車輛爭道問題，自行車騎士不用再繞道潭子區中山路，直行跨橋跨越台74線，方便安全。

立委楊瓊瓔台中市議員賴朝國與台中市建設局長陳大田等人今天視察已完工的「綠空廊道自行車跨橋工程」，並騎乘YouBike實際體驗；陳大田表示，自行車跨橋工程位於74號快速道路下方，全長465公尺，橋面寬4公尺，以無障礙坡道銜接，讓自行車族與行人能安全順暢通行。

跨橋工程總經費7500萬元，陳大田說感謝楊瓊瓔立委爭取中央2000萬元補助，市府自籌5500萬元，上月底完工開放通行，讓車友不用繞道中山路，直行跨橋跨越台74線。

楊瓊瓔表示，過去74號快速道路下的自行車道與既有道路交會，騎士需要與車輛爭道，通行安全性不足，市府投入7500萬元建設跨橋，確保車友能夠順暢、安全騎行，不再因為交通流量大而感到危險。

賴朝國說，台中市自行車道近年來逐步成形，但綠空廊道部分路段仍有斷點，影響騎乘體驗與安全性，這座跨橋的完工將有效解決車友困擾，他呼籲市府持續盤點自行車道網絡，加快建設進度，讓綠色運輸更便利。

楊瓊瓔和市議員賴朝國今天也辦理「潭子區雅潭路一、二段路面改善」施工前說明會，雅潭路是潭子區最重要的南北向道路之一，沿線涵蓋潭陽、潭北、甘蔗等多里。

台中市養護工程處說明，此次路面改善工程總經費8538萬元，將做路面刨鋪、纜線下地、拆除人行陸橋及人行道拓寬等，採用高標準工法，確保道路耐用度，優先在夜間施工，降低對交通的影響，完工後可大幅提升行車品質，減少路面坑洞帶來的安全隱憂。

楊瓊瓔表示，雅潭路連接大雅及潭子，全長6公里，自民國110年起分4年投入約2.5億元做路面改善工程，其中民族路到崇德路路況最差，優先改善，第2期是中清路到民族路，「最後一哩」是崇德路到中山路是第3期，預計年底全線完工，可望讓潭子區的交通更順暢。

台中潭子「綠空廊道自行車跨橋工程」已完工，全長465公尺跨橋解決自行車與平面車輛爭道問題。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中潭子「綠空廊道自行車跨橋工程」已完工，全長465公尺跨橋解決自行車與平面車輛爭道問題。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市 楊瓊瓔 自行車

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