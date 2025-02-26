潭子綠空廊道自行車跨橋完工 解決自行車與平面車爭道問題

台中潭子「綠空廊道自行車跨橋工程」已完工，全長465公尺跨橋解決自行車與平面車輛爭道問題，自行車騎士不用再繞道潭子區中山路，直行跨橋跨越台74線，方便安全。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國與台中市建設局長陳大田等人今天視察已完工的「綠空廊道自行車跨橋工程」，並騎乘YouBike實際體驗；陳大田表示，自行車跨橋工程位於74號快速道路下方，全長465公尺，橋面寬4公尺，以無障礙坡道銜接，讓自行車族與行人能安全順暢通行。

跨橋工程總經費7500萬元，陳大田說感謝楊瓊瓔立委爭取中央2000萬元補助，市府自籌5500萬元，上月底完工開放通行，讓車友不用繞道中山路，直行跨橋跨越台74線。

楊瓊瓔表示，過去74號快速道路下的自行車道與既有道路交會，騎士需要與車輛爭道，通行安全性不足，市府投入7500萬元建設跨橋，確保車友能夠順暢、安全騎行，不再因為交通流量大而感到危險。

賴朝國說，台中市自行車道近年來逐步成形，但綠空廊道部分路段仍有斷點，影響騎乘體驗與安全性，這座跨橋的完工將有效解決車友困擾，他呼籲市府持續盤點自行車道網絡，加快建設進度，讓綠色運輸更便利。

楊瓊瓔和市議員賴朝國今天也辦理「潭子區雅潭路一、二段路面改善」施工前說明會，雅潭路是潭子區最重要的南北向道路之一，沿線涵蓋潭陽、潭北、甘蔗等多里。

台中市養護工程處說明，此次路面改善工程總經費8538萬元，將做路面刨鋪、纜線下地、拆除人行陸橋及人行道拓寬等，採用高標準工法，確保道路耐用度，優先在夜間施工，降低對交通的影響，完工後可大幅提升行車品質，減少路面坑洞帶來的安全隱憂。